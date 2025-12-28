Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke

Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4316

Het is binnenkort acht jaar geleden dat Marc Coucke Anderlecht overnam. Hij heeft er al veel beleefd en heeft zeker geen spijt van zijn keuze.

Op 28 maart 2018 begon Marc Coucke aan een nieuw hoofdstuk. Na vier jaar aan het hoofd van KVO Oostende te hebben gestaan, zette de zakenman een grote stap door Sporting Anderlecht over te nemen. De taak leek niet eenvoudig na het tijdperk van Vanden Stock dat vol zat met titels.

Het bleek inderdaad een zware erfenis te zijn, zowel op het veld als daarbuiten. Er heerste lange tijd instabiliteit op alle niveaus, met een proces dat veranderde afhankelijk van de evoluties in het organogram.

De leiding wil de koers behouden

In de studio van VTM sprak Marc Coucke over zijn bewogen avonturen bij paars-wit. Hij kreeg er de vraag of hij ooit spijt had van zijn investeringen bij Anderlecht.

Zijn antwoord was duidelijk. "Neen. Ik ben met heel veel zaken actief en het kan niet allemaal onmiddellijk renderen. Ook dat hoort bij het ondernemerschap. Ik heb wel de pech gehad dat een van de bedrijven waarbij het het moeizaamste liep - Anderlecht dus - net het bedrijf was met de meeste visibiliteit."


"Maar niet alles wat je aanraakt wordt goud. Je moet talent, geluk en de juiste mensen hebben. Die mix hadden we nog niet gevonden. Ik heb er alle vertrouwen in dat die mix nu beter is", concludeert hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent

Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Cordero - Boussaid - Medina - Van Der Brempt - Calut - Sahabo - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Cordero - Boussaid - Medina - Van Der Brempt - Calut - Sahabo - Kuavita

21:40
Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken

Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken

23:00
Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

21:40
Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

22:00
Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

21:00
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

20:00
3
Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

20:30
'Sterkhouder van Westerlo in beeld bij buitenlandse topclub'

'Sterkhouder van Westerlo in beeld bij buitenlandse topclub'

19:30
Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel

Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel

19:00
1
'Anderlecht informeert naar 23-jarige Colombiaanse verdediger'

'Anderlecht informeert naar 23-jarige Colombiaanse verdediger'

17:00
1
Euforie bij Charleroi: "Of het het effect van de nieuwe coach is?"

Euforie bij Charleroi: "Of het het effect van de nieuwe coach is?"

16:15
Karetsas én opvallende Anderlecht-speler krijgen plek op prestigieuze lijst

Karetsas én opvallende Anderlecht-speler krijgen plek op prestigieuze lijst

16:00
13
Voormalig jeugdproduct van Club Brugge staat op het punt in Griekenland te tekenen

Voormalig jeugdproduct van Club Brugge staat op het punt in Griekenland te tekenen

18:30
Dit is wanneer Romelu Lukaku zijn rentree kan maken bij Napoli

Dit is wanneer Romelu Lukaku zijn rentree kan maken bij Napoli

18:00
'Vincent Kompany krijgt in 2026 mogelijk uitstekend nieuws bij Bayern'

'Vincent Kompany krijgt in 2026 mogelijk uitstekend nieuws bij Bayern'

17:30
Terechte kritiek van supporters? KV Mechelen-speler zweert dat het slechts een indruk is Reactie

Terechte kritiek van supporters? KV Mechelen-speler zweert dat het slechts een indruk is

15:45
1
'Speler van Union is grof wild op transfermarkt: Brusselaars mogen hopen op miljoenen'

'Speler van Union is grof wild op transfermarkt: Brusselaars mogen hopen op miljoenen'

15:30
7
'Deze (vierde) Belg zou binnenkort voor Ajax kunnen spelen'

'Deze (vierde) Belg zou binnenkort voor Ajax kunnen spelen'

16:30
Dit zijn de spelers die Standard deze winter zouden kunnen verlaten

Dit zijn de spelers die Standard deze winter zouden kunnen verlaten

15:15
2
'Rode Duivel mogelijk betrokken bij opmerkelijke ruildeal tussen AC Milan en Juventus'

'Rode Duivel mogelijk betrokken bij opmerkelijke ruildeal tussen AC Milan en Juventus'

15:00
1
'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

14:30
"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

12:00
Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

13:30
Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

13:15
1
Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

14:00
Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

13:00
13
"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

12:15
3
Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

12:30
1
"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

11:30
1
Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

11:15
"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

11:00
KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft" Reactie

KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft"

09:45
5
Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

10:15
11
Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

10:30
Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Karetsas én opvallende Anderlecht-speler krijgen plek op prestigieuze lijst Stefaan_82 Stefaan_82 over Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen" Eldonte Eldonte over Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke PeVe PeVe over Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie" CringeMedia CringeMedia over 'Speler van Union is grof wild op transfermarkt: Brusselaars mogen hopen op miljoenen' Don Doumbia Don Doumbia over 'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit' Don Doumbia Don Doumbia over "Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren Don Doumbia Don Doumbia over Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out Don Doumbia Don Doumbia over 'Rode Duivel mogelijk betrokken bij opmerkelijke ruildeal tussen AC Milan en Juventus' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved