Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke

Het is binnenkort acht jaar geleden dat Marc Coucke Anderlecht overnam. Hij heeft er al veel beleefd en heeft zeker geen spijt van zijn keuze.

Op 28 maart 2018 begon Marc Coucke aan een nieuw hoofdstuk. Na vier jaar aan het hoofd van KVO Oostende te hebben gestaan, zette de zakenman een grote stap door Sporting Anderlecht over te nemen. De taak leek niet eenvoudig na het tijdperk van Vanden Stock dat vol zat met titels.

Het bleek inderdaad een zware erfenis te zijn, zowel op het veld als daarbuiten. Er heerste lange tijd instabiliteit op alle niveaus, met een proces dat veranderde afhankelijk van de evoluties in het organogram.

De leiding wil de koers behouden

In de studio van VTM sprak Marc Coucke over zijn bewogen avonturen bij paars-wit. Hij kreeg er de vraag of hij ooit spijt had van zijn investeringen bij Anderlecht.

Zijn antwoord was duidelijk. "Neen. Ik ben met heel veel zaken actief en het kan niet allemaal onmiddellijk renderen. Ook dat hoort bij het ondernemerschap. Ik heb wel de pech gehad dat een van de bedrijven waarbij het het moeizaamste liep - Anderlecht dus - net het bedrijf was met de meeste visibiliteit."



"Maar niet alles wat je aanraakt wordt goud. Je moet talent, geluk en de juiste mensen hebben. Die mix hadden we nog niet gevonden. Ik heb er alle vertrouwen in dat die mix nu beter is", concludeert hij.