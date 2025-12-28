Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent

Verschillende spelers stonden op vier gele kaarten en liepen daardoor het risico op een schorsing. Onder hen ook meerdere spelers van Anderlecht.

Het is vrij uitzonderlijk om te vermelden: geen enkele speler kon een dag eerder met vakantie dankzij een schorsing die viel in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak. Wel moesten heel wat spelers op hun hoede zijn door hun vier gele kaarten dit seizoen.

De wedstrijd tussen Anderlecht en Charleroi was daar een mooi voorbeeld van. Bij de Zebra's hing Etienne Camara al weken een schorsing boven het hoofd en hij pakte zijn vijfde gele kaart. Daardoor mist hij de Waalse derby tegen Standard.

Aan de kant van Anderlecht hetzelfde verhaal voor Lucas Hey: de Deen stond sinds begin november op vier gele kaarten en kreeg in de eerste helft zijn vijfde, net na de aansluitingstreffer van Thorgan Hazard.

Hasi zal moeten schakelen

Hij mist dus de wedstrijd die de herstart van de competitie inluidt, tegen KAA Gent. Dat geldt echter niet voor de eerste match na de break in de beker, eveneens tegen… Gent. Een puzzel voor Besnik Hasi, want tegen die tijd is Marco Kana mogelijk nog niet volledig hersteld.

Lees ook... Euforie bij Charleroi: "Of het het effect van de nieuwe coach is?"›

Lucas Hey was bovendien niet de enige paars-witte speler die met een schorsing werd bedreigd: César Huerta, Enric Llansana en Nathan De Cat staan nog altijd op vier gele kaarten.