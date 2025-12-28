Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent

Hasi moet puzzelen: Anderlecht-speler geschorst voor volgende wedstrijd tegen KAA Gent
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Verschillende spelers stonden op vier gele kaarten en liepen daardoor het risico op een schorsing. Onder hen ook meerdere spelers van Anderlecht.

Het is vrij uitzonderlijk om te vermelden: geen enkele speler kon een dag eerder met vakantie dankzij een schorsing die viel in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak. Wel moesten heel wat spelers op hun hoede zijn door hun vier gele kaarten dit seizoen.

De wedstrijd tussen Anderlecht en Charleroi was daar een mooi voorbeeld van. Bij de Zebra's hing Etienne Camara al weken een schorsing boven het hoofd en hij pakte zijn vijfde gele kaart. Daardoor mist hij de Waalse derby tegen Standard.

Aan de kant van Anderlecht hetzelfde verhaal voor Lucas Hey: de Deen stond sinds begin november op vier gele kaarten en kreeg in de eerste helft zijn vijfde, net na de aansluitingstreffer van Thorgan Hazard.

Hasi zal moeten schakelen

Hij mist dus de wedstrijd die de herstart van de competitie inluidt, tegen KAA Gent. Dat geldt echter niet voor de eerste match na de break in de beker, eveneens tegen… Gent. Een puzzel voor Besnik Hasi, want tegen die tijd is Marco Kana mogelijk nog niet volledig hersteld.

Lees ook... Euforie bij Charleroi: "Of het het effect van de nieuwe coach is?"
Lucas Hey was bovendien niet de enige paars-witte speler die met een schorsing werd bedreigd: César Huerta, Enric Llansana en Nathan De Cat staan nog altijd op vier gele kaarten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Lucas Hey

Meer nieuws

Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

22:00
Euforie bij Charleroi: "Of het het effect van de nieuwe coach is?"

Euforie bij Charleroi: "Of het het effect van de nieuwe coach is?"

16:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Cordero - Boussaid - Medina - Van Der Brempt - Calut - Sahabo - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Cordero - Boussaid - Medina - Van Der Brempt - Calut - Sahabo - Kuavita

21:40
Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

21:40
Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

21:00
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

20:00
1
Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

20:30
'Sterkhouder van Westerlo in beeld bij buitenlandse topclub'

'Sterkhouder van Westerlo in beeld bij buitenlandse topclub'

19:30
Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel

Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel

19:00
1
'Anderlecht informeert naar 23-jarige Colombiaanse verdediger'

'Anderlecht informeert naar 23-jarige Colombiaanse verdediger'

17:00
1
Karetsas én opvallende Anderlecht-speler krijgen plek op prestigieuze lijst

Karetsas én opvallende Anderlecht-speler krijgen plek op prestigieuze lijst

16:00
8
Voormalig jeugdproduct van Club Brugge staat op het punt in Griekenland te tekenen

Voormalig jeugdproduct van Club Brugge staat op het punt in Griekenland te tekenen

18:30
Dit is wanneer Romelu Lukaku zijn rentree kan maken bij Napoli

Dit is wanneer Romelu Lukaku zijn rentree kan maken bij Napoli

18:00
'Vincent Kompany krijgt in 2026 mogelijk uitstekend nieuws bij Bayern'

'Vincent Kompany krijgt in 2026 mogelijk uitstekend nieuws bij Bayern'

17:30
Terechte kritiek van supporters? KV Mechelen-speler zweert dat het slechts een indruk is Reactie

Terechte kritiek van supporters? KV Mechelen-speler zweert dat het slechts een indruk is

15:45
1
'Speler van Union is grof wild op transfermarkt: Brusselaars mogen hopen op miljoenen'

'Speler van Union is grof wild op transfermarkt: Brusselaars mogen hopen op miljoenen'

15:30
7
'Deze (vierde) Belg zou binnenkort voor Ajax kunnen spelen'

'Deze (vierde) Belg zou binnenkort voor Ajax kunnen spelen'

16:30
Dit zijn de spelers die Standard deze winter zouden kunnen verlaten

Dit zijn de spelers die Standard deze winter zouden kunnen verlaten

15:15
2
Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

13:00
13
Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

10:30
'Rode Duivel mogelijk betrokken bij opmerkelijke ruildeal tussen AC Milan en Juventus'

'Rode Duivel mogelijk betrokken bij opmerkelijke ruildeal tussen AC Milan en Juventus'

15:00
1
'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

14:30
"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

12:00
Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

13:30
Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

11:15
Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

13:15
1
Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

14:00
Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

10:15
10
"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

12:15
3
Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

12:30
1
"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

11:30
1
"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

11:00
KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft" Reactie

KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft"

09:45
5
Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

08:00
12
Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

06:30
'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

09:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over 'Speler van Union is grof wild op transfermarkt: Brusselaars mogen hopen op miljoenen' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Karetsas én opvallende Anderlecht-speler krijgen plek op prestigieuze lijst Don Doumbia Don Doumbia over 'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit' Soloria Soloria over Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie" Don Doumbia Don Doumbia over "Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren Don Doumbia Don Doumbia over Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out Don Doumbia Don Doumbia over 'Rode Duivel mogelijk betrokken bij opmerkelijke ruildeal tussen AC Milan en Juventus' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp GertjeFCB GertjeFCB over Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen" Michy DC Michy DC over Terechte kritiek van supporters? KV Mechelen-speler zweert dat het slechts een indruk is Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved