Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken

Felice Mazzù vond iets minder dan twee maanden geleden opnieuw werk in Leuven, maar blijft intussen actief als analist voor de RTBF. Dat gaf hem de gelegenheid om de balans op te maken van het jaar 2025 van de Rode Duivels.

In zijn top drie van positieve punten bij de Rode Duivels noemt Felice Mazzù Hans Vanaken, Jérémy Doku en Nicolas Raskin. "Vanaken heeft voor frisse impulsen gezorgd en hij heeft De Bruyne uitstekend vervangen toen die afwezig was."

"Hij was bijzonder interessant tussen de lijnen en ondanks het feit dat hij op relatief late leeftijd bij de nationale ploeg is gekomen, heeft hij uiteindelijk bewezen dat hij er veel vroeger had kunnen staan. Voor mij is hij vandaag een van de beste spelers in België en zijn plaats bij de Rode Duivels is dan ook volledig verdiend", oordeelt Mazzù.

Ook in een andere rol is Doku van onschatbare waarde. "Hij is een van de weinige spelers die in staat zijn het verschil te maken in een-op-een-duels. Hij brengt enorm veel verticaliteit, snelheid en heeft het vermogen om op elk moment alleen het verschil te maken."

Drie stille krachten onder Rudi Garcia

Ook Raskin heeft aan belang gewonnen. "Hij heeft mentaal ongelooflijk sterk gereageerd op zijn clubsituatie. Bij Rangers zat hij in een moeilijke periode en toch presteerde hij telkens weer bij de Rode Duivels. Hij bracht een meerwaarde voor het team en zorgde voor stabiliteit."

Tot slot was er ook een ontgoocheling. "Ik hou er niet van om zijn naam te noemen bij de teleurstellingen, want het is een speler die ik erg bewonder, maar helaas is Lois Openda er niet in geslaagd dat extraatje te brengen in de aanvalslinie."





"We weten hoe moeilijk het is om Romelu Lukaku en zijn profiel te vervangen, maar met de speelminuten die hij kreeg, heeft hij niet gebracht wat nodig was. Ik zeg niet dat België niet in het huidige systeem zou moeten spelen, maar het is zeker niet het ideale systeem voor hem", besluit Mazzù.