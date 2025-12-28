Grote verandering aan de top: Ajax pakt uit met iconische naam

Ajax blijft zoeken naar stabiliteit. De Amsterdammers hebben nu een opvallende naam klaarstaan om sportief orde op zaken te zetten.

Ajax heeft het al langere tijd bijzonder moeilijk op en naast het veld. Sinds eind april 2024 was Alex Kroes technisch directeur in de Amsterdam, maar hij kon de verwachtingen niet altijd inlossen. De Nederlandse topclub ging op zoek naar een vervanger en lijkt die nu ook beet te hebben.

"Ajax en Jordi Cruijff hebben mondeling overeenstemming bereikt met betrekking tot de functie van Technisch Directeur", meldt de club via haar website. Jordi is de zoon van Johan Cruijf.

"Het proces om tot een definitieve aanstelling te komen bevindt zich in de laatste fase, hierin moet nog een aantal stappen worden genomen. Het doel van Ajax is dat Cruijff begin februari 2026 kan starten", klinkt het verder.

Jordi Cruijff op weg naar sleutelrol bij Aja

Op die manier zal Kroes sneller dan verwacht vertrekken. Hij besloot namelijk zelf om zijn contract nog uit te doen tot aan het einde van het seizoen. "De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft tevens het voornemen hem te benoemen als statutair bestuurder."



"Dit, met inachtneming van de geldende procedure, voor een periode tot en met 30 juni 2028. Om die reden zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden uitgeschreven, waar de aandeelhouders van Ajax formeel in kennis worden gesteld van deze voorgenomen benoeming", besluit Ajax.