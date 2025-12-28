Dit is wanneer Romelu Lukaku zijn rentree kan maken bij Napoli

Romelu Lukaku staat al een hele tijd aan de kant bij Napoli en zal pas in 2026 terugkeren bij de Zuid-Italianen. Voor de wedstrijd tegen Cremonese zat onze landgenoot niet in de kern.

Lukaku sukkelde sinds augustus met een hamstringblessure en stond toen voor een lange revalidatie. Zijn herstel is bijna ten einde, maar Napoli wil geen enkel risico nemen met de Rode Duivel, volgens Het Laatste Nieuws.

Daarom werd hij uit de selectie gelaten voor het duel tegen Cremonese, dat zondagmiddag plaatsvond. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels moet zo het vizier richten op begin 2026.

Wanneer precies kan Lukaku terugkeren?

Als we de kalender van Napoli bestuderen, dan zien we dat Lukaku op 4 januari zijn heroptreden zou kunnen maken. Napoli gaat dan in de Serie A op bezoek bij Lazio.

Napoli is de titelverdediger in de Serie A en kan de goals van Lukaku maar al te goed gebruiken om ook dit jaar met de oppergaai te gaan lopen. Voor de 32-jarige Lukaku zou het zijn derde landstitel zijn, na één met Inter en één met Napoli.



In beide titels speelde hij een belangrijke rol. In totaal zit Big Rom aan 14 goals in 38 wedstrijden voor Napoli. Hij doet daar ook 11 assists bovenop.