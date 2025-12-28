Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen"

Club Brugge sluit 2025 af met een mooie 9 op 9. Toch ziet Hein Vanhaezebrouck, ondanks het goede spel en de hoge pressing, één duidelijke punt dat blauw-zwart deze winter moet aanpakken.

Club Brugge sloot het jaar af op een goede manier. De Bruggelingen pakten 9 op 9 in de competitie en gaan als nummer twee van het klassement het nieuwe jaar in.

Hein Vanhaezebrouck ziet positieve zaken. "Je ziet duidelijk veranderingen in het spel van Club Brugge. Tegen Genk drukten ze hoog, zelfs tot bij de doelman, iets wat vroeger nauwelijks gebeurde", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Die aanpak bracht opnieuw vuur in de ploeg en zorgt ervoor dat ze ook in moeilijke momenten via pressing terug in de match kunnen komen", zegt de voormalige trainer van onder meer KAA Gent. Maar hij merkt ook op dat Club Brugge een "groot probleem" heeft op de rechtsachter.

Een pijnpunt dat niet langer te negeren valt

"Daar zullen ze deze winter toch moeten ingrijpen", gaat Vanhaezebrouck verder. "Sorry, maar Siquet en Sabbe is te weinig voor het niveau wat Club nastreeft. Offensief doen ze nu en dan wel leuke dingen, maar defensief komen ze vaak te kort. "



"Hoe Sabbe zich laat vangen door Heymans bij die aansluitingstreffer, is gewoon kinderlijk", aldus Vanhaezebrouck. Zullen ze in Brugge naar zijn advies luisteren?