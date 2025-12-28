Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel

De arbitrage ligt opnieuw onder vuur na een weekend vol discutabele fases. Van niet-gefloten strafschoppen tot afgekeurde goals: de roep om meer duidelijkheid en consistentie klinkt luider dan ooit.

Dit weekend was er opnieuw veel te doen om de arbitrage. Onder meer de niet-gefloten penalty tijdens Genk-Club Brugge, de heisa na KAA Gent-Westerlo en het vreemde afgekeurde doelpunt tijdens RAAL La Louvière-OHL.

Zo herhaalt de situatie zich opnieuw. Coaches maken zich druk omdat er van consistentie weinig sprake is en ook de supporters ergeren zich er mateloos aan. Jacky Mathijssen zag het ook allemaal gebeuren en heeft een idee van hoe het beter kan.

Jacky Mathijssen pleit voor andere aanpak bij VAR en arbitrage

"Mijn advies? Stop met fases te beoordelen op basis van sterk vertraagde of stilstaande beelden", stelt hij voor bij Het Belang van Limburg. "Dat geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Een VAR zou een scheidsrechter alleen maar mogen ambeteren als ze honderd procent zeker zijn dat hij het fout heeft of iets niet gezien heeft."

Het is dan ook de bedoeling dat de VAR enkel ingrijpt bij clear-errors, wat tegenwoordig niet altijd het geval is. "In dat opzicht zouden vaste scheidsrechterteams ook een verbetering kunnen zijn. Koppel elke ref aan een vaste VAR en beoordeel hen als team."

"Dan zijn ze afhankelijk van elkaar en wordt de geldingsdrang vanuit Tubeke ingeperkt. Als ze dan nog in de fout gaan, gaan ze tenminste samen in de fout. Want nu weten we niet meer wie wat mis doet", gaat Mathijssen verder, die nog een oproep doet aan de arbitrage.





"Het wordt alleszins nog eens tijd dat de Belgische arbitrage als collectief in eigen boezem kijkt en mea culpa slaat. Het moet anders. Het moet beter."