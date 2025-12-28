Fabrizio Romano bevestigt: 'Westerlo neemt vroeger dan verwacht afscheid van aanvaller'

Het avontuur van Antoñito Cordero bij KVC Westerlo loopt sneller af dan voorzien. De Spaanse aanvaller staat op het punt om alweer van club te wisselen.

KVC Westerlo haalde deze zomer Antoñito Cordero binnen. Hij werd op huurbasis overgenomen van Newcastle United tot aan het einde van dit seizoen.

Alleen zal hij vroeger vertrekken uit de Kempen dan verwacht. Transferexpert Fabrizio Romano meldt namelijk dat Newcastle United andere plannen heeft met de aanvaller.

Antoñito Cordero vertrekt sneller dan verwacht bij Westerlo

Eerder was er al een gerucht dat zijn uitleenbeurt vroeger stopgezet zou kunnen worden, dat lijkt nu te gaan gebeuren. Volgens Romano komt hij niet meer in actie voor Westerlo.

Newcastle zal hem meteen opnieuw uitlenen, deze keer aan het Spaanse Cadiz. Bij Westerlo kon hij amper speelminuten verzamelen. Afgelopen weekend zat hij zelfs niet bij de selectie.



Cordero mocht in totaal slechts zeven keer in actie komen voor Westerlo, steeds als invaller. Die zeven invalbeurten waren goed voor 102 minuten.