'Deze (vierde) Belg zou binnenkort voor Ajax kunnen spelen'

Ignace Van der Brempt speelt tegenwoordig bij Como, maar wordt naar verluidt gevolgd door Ajax. Het zou een goede transfer kunnen zijn voor onze landgenoot, die in Ajax drie andere Belgen zou tegenkomen.

Van der Brempt brak door bij Club Brugge en verliet blauw-zwart in 2022 voor RB Salzburg. Met die transfer was toen een som van vijf miljoen euro gemoeid.

Sindsdien speelde de voormalige belofteninternational (op huurbasis) voor Hamburg en vervolgens voor Como, dat hem na een uitleenbeurt definitief overnam voor vijf miljoen euro.

Van der Brempt wordt gevolgd door Ajax

In Italië heeft de 23-jarige Belg het echter moeilijk om zich te bewijzen en speelminuten te vergaren. Door een hamstringblessure in september kwam hij dit seizoen slechts vier keer in actie in de Serie A.

Ondanks zijn beperkte speelminuten zou Ajax zijn situatie op de voet volgen, aldus De Telegraaf. De Amsterdammers zijn op zoek naar een nieuwe rechtsback en zouden een shortlist van vijf spelers hebben opgesteld, waar Van der Brempt op staat.



De andere spelers op het lijstje zijn Quilindschy Hartman (Burnley), Jorrel Hato (door Ajax voor 44 miljoen euro verkocht aan Chelsea), Souffian El Karouani (Utrecht) en Adam Aznou (Everton). Bij Ajax spelen met Rayane Bounida, Jorthy Mokio en Mika Godts al drie Belgen.