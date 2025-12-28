'Vincent Kompany krijgt in 2026 mogelijk uitstekend nieuws bij Bayern'

Vincent Kompany kan met een uitstekend gevoel richting de jaarwisseling trekken. Onze landgenoot doet het fantastisch dit seizoen bij Bayern en zou binnenkort goed contractnieuws kunnen krijgen.

Bayern is oppermachtig in eigen land en staat er los op kop. Ook in Europa doet Der Rekordmeister het voorlopig goed met 15 op 18 in de League Phase.

Serge Gnabry heeft met 5 goals en 8 assists in alle competities een aardig aandeel in de voorlopige successen dit seizoen. De Duitser is een belangrijke pion onder Kompany, hoewel hij zeker niet altijd in de basis staat.

Gnabry heeft een aflopend contract

Gnabry heeft wel een aflopend contract in Beieren. Na het seizoen zou hij daardoor zomaar gratis op te pikken zijn door geïnteresseerde clubs. Bayern lijkt dat echter niet zomaar te willen laten gebeuren.

Journalist Florian Plettenberg (Sky Sport) schrijft op X dat alles erop wijst dat Gnabry zal verlengen bij Bayern. Er zou een nieuwe overeenkomst klaarliggen tot 2028.

Bayern zou de contractverlenging bekendmaken in 2026. Sportief directeur Max Eberl ziet Gnabry naar verluidt als een belangrijke leider binnen het team.

