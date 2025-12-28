Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026

Antwerp sloot 2025 af met een opvallende remonte en kijkt opnieuw richting Champions' Play-offs. Patrick Goots waarschuwt echter: euforie is gevaarlijk, ondanks de sterke reeks.

Antwerp beleefde een bewogen jaar 2025, maar kon het toch op een mooie manier afsluiten. The Great Old pakte 13 op 15 tegen Club Brugge, Genk, Anderlecht, Antwerp en Zulte Waregem.

Door deze knappe reeks schoten de kansen op de Champions' Play-offs plots de lucht in. Antwerp staat momenteel zevende in het klassement met 27 punten, evenveel als Standard dat zesde staat. Patrick Goots blikte al even vooruit op het volgende kalenderjaar.

Goots tempert het enthousiasme bij The Great Old

"De 13 op 15 doet het beste verhopen, maar we mogen niet gaan zweven", waarschuwt hij bij Gazet van Antwerpen. "Ik denk dat Antwerp toch nog zes overwinningen moet puren uit de resterende tien wedstrijden om erbij te zijn in de Champions’ Play-offs."

"Het programma oogt niet zo zwaar, maar verplaatsingen naar La Louvière, Dender en KV Mechelen zijn geen hapklare brokken", gaat de analist verder. Volgens hem mag The Great Old ook hoog mikken in de Croky Cup.



"Ik verwacht veel van de beker. Antwerp kreeg de beste trekking. Het wordt geen makkie, maar als je La Louvière uitschakelt zit je met een heen- en terugmatch tegen Gent of Anderlecht. Dan ligt de weg naar de finale misschien wel open, omdat Antwerp de return thuis speelt", aldus Goots.