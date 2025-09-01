Peter Vandenbempt laat zich uit over doelmannenkwestie Club Brugge en prikt daarbij ook naar ... Bart Verhaeghe

Club Brugge verloor op bezoek bij KAA Gent in het absolute slot twee dure punten. Pas in de eindafrekening zal blijken hoe belangrijk die zullen zijn. Het rotatiesysteem bij blauw-zwart komt in ieder geval opnieuw een beetje onder vuur.

Simon Mignolet en Nordin Jackers wisselden tot dusver de wedstrijden onder elkaar af, maar eind augustus zouden er mogelijk knopen doorgehakt worden over wie de nummer één zou worden bij blauw-zwart.

Tot op heden is er nog geen keuze gemaakt, maar mogelijk zal de flater van Nordin Jackers tegen KAA Gent een rol spelen in de uiteindelijke definitieve keuze - al was Nicky Hayen na de match in de Planet Group Arena duidelijk dat het niet het geval was.



Wie wordt de nummer één bij Club Brugge?

In de podcast Vandenbempt maakte Peter Vandenbempt duidelijk dat Simon Mignolet voor hem de nummer één zou moeten zijn: "Alle begrip voor de ergernis om de vragen eraan bij Nicky Hayen, maar het is ook logisch dat de vragen komen."

"De situatie zou nu opnieuw bekeken worden. Dan is het vervelend dat uitgerekend Jackers net een dure fout maakt die punten kost", aldus Vandenbempt.

Vertroebelde relatie tussen Bart Verhaeghe en Simon Mignolet?

"Het is logisch dat we ons afvragen hoe het nu verder gaat. Ik vind doorgedreven roteren geen goed idee en Simon Mignolet heeft laten zien dat hij de nummer één is van Club Brugge."

Vandenbempt ziet mogelijk een probleem bij het bestuur: "De relatie tussen Verhaeghe en Mignolet is niet meer opperbest. Kan dat een rol spelen? Het was opvallend dat Verhaeghe in Monaco het had over legendes Mechele en Vanaken, maar Mignolet niet noemde."