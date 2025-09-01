Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden

De 1-1 in KAA Gent - Club Brugge viel héél erg laat. Zowel Hugo Siquet als Nordin Jackers zagen er in die fase niet helemaal lekker uit. Rest de vraag wat er nu precies zal gebeuren met het doelmannensysteem bij Club Brugge.

Blauw-zwart gebruikte de voorbije anderhalve maand een rotatiesysteem onder zijn doelmannen. Zowel Nordin Jackers als Simon Mignolet kregen al wat wedstrijden om te spelen.

De club had vooraf aangegeven dat er op 31 augustus een beslissing zou vallen over het systeem, maar tot op heden is er nog geen nummer één gekozen. En misschien zal dat ook niet gebeuren.



Lees ook... Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over pijnlijk laat tegendoelpunt

Niets aan te merken op de doelmannen

"Kijk naar de vorige wedstrijden: je kan niets aanmerken op de doelmannen tot vandaag. Moeten we elke keer wisselen als iemand een fout maakt? We hebben gewoon veel kwaliteit binnen onze ploeg", aldus Nicky Hayen op de persconferentie.

"Stop met die vragen over het rotatiesysteem, ze gaan geen invloed hebben op onze beslissing. Op het veld wordt soms ook gewisseld tussen wedstrijden door", aldus de coach - die ook wel nog wat te zeggen had over hoe het doelpunt tot stand kwam.

Steeds meer verantwoordelijkheid voor Nordin Jackers?

Slotsom: het zou zomaar kunnen dat Nicky Hayen er ook de komende maanden voor kiest om beide doelmannen door elkaar te blijven gebruiken. De coach maakte de vergelijking met veldvoetballers, maar die krijgen natuurlijk ook als invaller soms nog wat speelminuten.

Is het een goede keuze om met doelmannen te blijven roteren? De analisten zijn het erover eens dat het zelden goed komt, maar dit blijft wel een unieke situatie. Simon Mignolet had vorig seizoen ook al af en toe rust nodig en Jackers zou als troonopvolger steeds meer verantwoordelijkheden kunnen krijgen om daarna definitief over te nemen.