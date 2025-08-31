Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over pijnlijk laat tegendoelpunt

Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over pijnlijk laat tegendoelpunt
KAA Gent wist in het slot van de wedstrijd nog een punt te pakken tegen Club Brugge. Nicky Hayen was dan ook niet helemaal tevreden met wat zijn team liet zien en zeker hoe het tegendoelpunt tot stand kwam

Club Brugge speelde 1-1 gelijk op bezoek bij KAA Gent, maar dat had volgens Nicky Hayen niet gehoeven. Aan de ene kant hadden ze al veel sneller een tweede doelpunt kunnen/moeten maken, aan de andere kant had het tegendoelpunt niet mogen vallen.

Gemiste kansen en zuur tegendoelpunt voor Club Brugge

"We hebben in de tweede helft de kansen gehad om de 0-2 te scoren en uit te diepen, maar dat doen we niet. Bij hen kwam het vuur er wel in. We losten het niet altijd mooi op en hebben kaarten gepakt. Dat hadden we op het einde ook moeten doen."

"En dan pakken we hier drie punten. Heel zuur en frustrerend dat je hier met één punt achterblijft", aldus Nicky Hayen in zijn reactie op de persconferentie in de Planet Group Arena.

Nicky Hayen gaat niemand onder de bus gooien

Het tegendoelpunt was voor hem ook niet enkel de fout van Nordin Jackers. Ook Hugo Siquet heeft boter op het hoofd door niet doortastend in te grijpen in de eerdere fase en zo Goore te laten lopen. 

"Jackers gaat niet vrijuit, maar het gebeurt ook al daarvoor. Het is een stukje métier met jonge jongens dat je nog moet creëren om op de juiste momenten een gele kaart te pakken. Dat is het stukje dat we moeten meepakken. We gooien niemand onder de bus, dat doen we niet. Ik accepteer dat mensen fouten kunnen maken."

