Sebaoui scoort zijn eerste voor STVV, Vrancken benoemt zijn grootste werkpunt

In zijn zesde wedstrijd voor Sint-Truiden kon Ilias Sebaoui eindelijk zijn rekening openen voor Sint-Truiden. Zijn trainer Wouter Vrancken vond dat er echter nog meer in zat.

Na een assist op de derde speeldag tegen Dender liet Ilias Sebaoui (23) op bezoek bij Cercle Brugge eindelijk eens zelf de netten trillen. Hij krulde de bal mooi in doel, Cercle-doelman Delanghe probeerde nog maar was toch geklopt.

"Naar binnen snijden en de verste hoek zoeken, dat is toch een beetje mijn handelsmerk", zei Sebaoui achteraf. "Ik ben er enorm blij mee, maar ik draag dit doelpunt op aan onze coach. Hij heeft enkele moeilijke dagen achter de rug."



De afgelopen weken is er hard gewerkt bij STVV om de acties van Sebaoui beter te maken. "Het moet deugd doen voor hem, maar het is niet omdat we er extra aan werken dat ik er dan extra blij mee ben."

Vrancken wil meer variatie bij Sebaoui

"Het belangrijkste is dat hij ondertussen al zes wedstrijden laat zien dat hij alles doet voor het team en hard werkt. Hij kijkt niet op een meter te veel en toont ook initiatief. Het lukt niet altijd, maar hij blijft wel proberen."

"Wat ik wel met hem besproken heb, is dat hij nog meer variatie in zijn spel moet leggen en niet telkens dezelfde paal zoekt, dan zal hij nog moeilijker af te stoppen zijn. Maar deze goal is goed voor hem en zijn vertrouwen."