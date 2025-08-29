📷 'Vertrekt hij dan toch nog? Deze club lijkt het meest interesse te hebben in Alan Minda'

De toekomst van Alan Minda bij Cercle Brugge staat ter discussie. Meerdere clubs uit diverse competities tonen concrete belangstelling voor de 22-jarige vleugelspeler, wat de speculaties over een mogelijk vertrek aanwakkert.

Alan Minda, actief bij Cercle Brugge, heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een speler die de aandacht trekt van buitenlandse clubs. Volgens transferjournalist Ekrem Konur is de interesse in de Ecuadoriaanse aanvaller, die zelf heel graag deze zomer wil vertrekken, groot.

Clubs uit zowel Europa als Zuid-Amerika volgen zijn situatie nauwgezet. AS Monaco, Vasco da Gama, Real Betis en Parma hebben interesse getoond in Alan Minda, zo meldt Konur. Eerder werd ook aartsvijand nummer één, Club Brugge, genoemd als nieuwe ploeg.



Lees ook... STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

Cercle Brugge wacht af

Voor Cercle Brugge is het niet eenvoudig wat het moet doen. De Vereniging kan mogelijk profiteren van een lucratieve transfer, maar moet ook rekening houden met het sportieve verlies. Minda heeft zich bewezen als een vaste waarde in het elftal, en zijn vertrek zou een leegte achterlaten op de flank.

Hoewel er nog geen officiële biedingen zijn gemeld, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat concrete stappen worden gezet. Vooral AS Monaco zou in het dossier van Minda willen doorduwen voor een transfer.

Terugkeer

Een transfer naar een ploeg als AS Monaco zou Minda in een competitieve omgeving brengen, waar hij zich verder kan ontwikkelen. Anderzijds biedt een overstap naar Vasco da Gama een terugkeer naar het Zuid-Amerikaanse continent, wat cultureel en sportief andere voordelen kan bieden.