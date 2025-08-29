Reactie Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
4 reacties
Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge
Foto: © photonews

Cercle Brugge heeft in eigen huis een puntje gepakt tegen leider STVV. Doelman Maxime Delanghe speelde een goede wedstrijd, maar kreeg van scheidsrechter Laforge een strenge gele kaart.

Na twee ruime zeges op rij tegen Westerlo en Standard heeft Cercle Brugge op eigen veld 1-1 gelijkgespeeld tegen leider STVV. Toch was doelman Maxime Delanghe daar achteraf tevreden mee. 

"Het zijn zeker geen twee verloren punten. Het eerste half uur spelen we fantastisch en kon STVV bijna niks tegen doen. We scoren dan ook de 1-0, maar we hadden daarna wel meer kunnen doorduwen", zei de doelman. 

Lees ook... STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

"Zij kwamen opnieuw in het spel met een mooie goal. Ik zat er nog net aan, maar via de paal gaat de bal er jammer genoeg toch in. De hele tweede helft waren we dominant, ook al moest ik een paar ballen pakken. Maar hun keeper was ook goed vandaag."

Delanghe helder over zijn gele kaart 

Delanghe kreeg tien minuten voor tijd ook nog een gele kaart van scheidsrechter Laforge. Bij een corner werd hij vastgehouden, maar Delanghe vond dat de scheidsrechter te lang wachtte met fluiten en protesteerde hevig. 

"Ik werd geblokt en ik vond dat er te lang werd gewacht om te fluiten, terwijl dat aan de andere kant wel meteen gebeurde. Dan ga ik even verhaal halen, maar dat mag niet meer. Alleen de kapiteins mogen praten met de scheidsrechter en dat ben ik niet."

4 reacties
