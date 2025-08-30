🎥 Tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge

STVV heeft op het veld van Cercle Brugge zijn tweede puntenverlies geleden dit seizoen. Al was dat volgens trainer Wouter Vrancken niet nodig geweest.

Met vier zeges (tegen KAA Gent, Dender, RAAL La Louvière en Zulte Waregem) en een gelijkspel (tegen Charleroi) was Sint-Truiden na vijf speeldagen de verrassende leider. Op bezoek bij Cercle had STVV het wel lastig.

Dat vond ook trainer Wouter Vrancken. "We zijn moeilijk gestart aan de wedstrijd, met veel technische fouten en te veel afval in ons spel om goed onder de pressing van Cercle uit te komen. Maar we zijn niet in paniek geschoten en ballen beginnen wegtrappen."



Vrancken vond gelijkspel tegen Cercle Brugge niet nodig

"We zijn blijven zoeken en de oplossing hebben we ook gevonden. We kregen ook de betere kansen, waaruit we ook meer hadden moeten scoren. Het was een match die alle kanten uitkon, maar veel hebben we niet weggeven."

"Zelf moeten we wel veel klinischer zijn. We hebben 100% kansen gekregen met bijvoorbeeld Louis (Patris, nvdr.), dat zijn 100% kansen die moeten hangen. Als we een beetje efficiënt zijn dan konden we ook de drie punten meepakken."

"Maar een punt pakken op Cercle op deze manier is zeker en vast niet verkeerd." Sint-Truiden blijft zeker tot zondagavond aan de leiding, Union kan wel op gelijke hoogte komen als het de Brusselse derby wint van Anderlecht.