Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Andreas Skov Olsen mag volgens Duitse media vertrekken bij VfL Wolfsburg. De 26-jarige vleugelspeler kwam vorig jaar januari over van Club Brugge voor 14 miljoen euro.

Bij Wolfsburg kon Skov Olsen echter nooit echt doorbreken. Hij zit inmiddels volledig op een zijspoor en mag nu andere opties onderzoeken, meldt de Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

De Deen, die ook actief is bij het nationale team van Denemarken, speelde dit seizoen acht Bundesliga-wedstrijden en scoorde daarin één keer. Zijn contract bij Wolfsburg loopt nog tot 2029.

Andreas Skov Olsen mag alweer vertrekken bij Wolfsburg

Volgens de berichten zal Skov Olsen waarschijnlijk worden uitgeleend, mogelijk met een optie tot koop. Wolfsburg hoopt zo ruimte te creëren in de selectie.

De club beleefde een turbulente herfst met het ontslag van zowel de trainer als de sportief directeur. De ploeg staat momenteel op de 14e plaats in de Bundesliga.


Voor Skov Olsen is het een kans om weer ritme en vertrouwen op te doen en zijn carrière nieuw leven in te blazen na een teleurstellend jaar in Duitsland. Naar verluidt zijn er heel wat teams in Turkije geïnteresseerd in zijn diensten.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
VfL Wolfsburg
Andreas Skov Olsen

Meer nieuws

"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

12:20
OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

12:40
Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

12:00
Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

08:00
5
Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

07:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Hadj Moussa

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Hadj Moussa

11:00
Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

11:20
Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

11:40
3
Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

11:27
2
Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

11:00
1
Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

10:30
Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

09:30
1
Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

08:40
Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

09:00
2
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

09:15
KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

08:20
4
Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

07:20
5
Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

06:30
Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

21:40
Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

06:00
1
Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

18:30
Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

21:40
6
KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

22:30
2
Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

23:00
1
Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

22:00
🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

21:20
El Khannouss en Marokko winnen met kleinste verschil van stug Tanzania in Africa Cup

El Khannouss en Marokko winnen met kleinste verschil van stug Tanzania in Africa Cup

21:00
🎥 Mbappé-loos Real Madrid heeft nieuw goudhaantje gevonden

🎥 Mbappé-loos Real Madrid heeft nieuw goudhaantje gevonden

20:30
De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

18:00
Rode Duivel in topvorm spreekt over zijn idool: "Ik wil zoals hij zijn"

Rode Duivel in topvorm spreekt over zijn idool: "Ik wil zoals hij zijn"

20:00
🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League

🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League

19:30
3
Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

19:00
🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

17:30
10
Stevige domper voor Club Brugge op stage

Stevige domper voor Club Brugge op stage

04/01
Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

17:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 16
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 09/01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 10/01 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli 10/01 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 10/01 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 10/01 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 10/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11/01 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern München Bayern München 11/01 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

GertjeFCB GertjeFCB over Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken TatstOn TatstOn over Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen" GertjeFCB GertjeFCB over KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir bink bink over Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven Swakken Swakken over Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach TatstOn TatstOn over Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville Kevin DB Kevin DB over KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken cartman_96 cartman_96 over 'Union verbaast: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse' Swakken Swakken over Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved