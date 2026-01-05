Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

Andreas Skov Olsen mag volgens Duitse media vertrekken bij VfL Wolfsburg. De 26-jarige vleugelspeler kwam vorig jaar januari over van Club Brugge voor 14 miljoen euro.

Bij Wolfsburg kon Skov Olsen echter nooit echt doorbreken. Hij zit inmiddels volledig op een zijspoor en mag nu andere opties onderzoeken, meldt de Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

De Deen, die ook actief is bij het nationale team van Denemarken, speelde dit seizoen acht Bundesliga-wedstrijden en scoorde daarin één keer. Zijn contract bij Wolfsburg loopt nog tot 2029.

Volgens de berichten zal Skov Olsen waarschijnlijk worden uitgeleend, mogelijk met een optie tot koop. Wolfsburg hoopt zo ruimte te creëren in de selectie.

De club beleefde een turbulente herfst met het ontslag van zowel de trainer als de sportief directeur. De ploeg staat momenteel op de 14e plaats in de Bundesliga.



Voor Skov Olsen is het een kans om weer ritme en vertrouwen op te doen en zijn carrière nieuw leven in te blazen na een teleurstellend jaar in Duitsland. Naar verluidt zijn er heel wat teams in Turkije geïnteresseerd in zijn diensten.