Motivatie voor Vanaken en Mignolet, voor Alderweireld niet: "Daar zou ik nooit aan denken"

Simon Mignolet, Toby Alderweireld en Hans Vanaken, de laatste drie winnaars van de Gouden Schoen, blikten in de podcast van HLN vooruit naar het gala dat zondag plaatsvindt. Ze bespreken ook of er een financiële incentive op die prijs stond in hun contract.

Lucratieve bonussen zijn in het moderne voetbal niet meer weg te denken. Clubs koppelen ze vaak aan prestaties, zoals goals, assists of clean sheets, maar ook aan individuele prijzen zoals de Gouden Schoen.

Hans Vanaken en Simon Mignolet bevestigen in de HLN Voetbalpodcast dat zij een extra bonus in hun contract hebben staan voor het winnen van de prestigieuze prijs.

Vanaken en Mignolet kregen een bonus voor hun Gouden Schoen(en)

“Toen ik van Engeland terugkwam, was dat voor mij wel echt een motivatie”, zegt Mignolet. “Zeker als doelman. Om die te kunnen winnen... Dat was een uitdaging. Enerzijds de bonus, anderzijds hem echt kunnen winnen.”

Mignolet won de Gouden Schoen in 2022, Vanaken zelfs drie keer: 2018, 2019 en 2024. Voor beiden was de bonus dus een mooie extra motivatie naast hun sportieve ambitie.



Toby Alderweireld, winnaar in 2023, koos er bewust voor om geen bonus in zijn contract bij Antwerp op te nemen. “Ik vind dat dat niet hoeft. Daar zou ik nooit aan denken", aldus de verdediger.