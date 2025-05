Charleroi Europa in, maar met De Mil en Heymans? Eén van hen véél dichter bij vertrek, KAA Gent en RC Genk luisteren mee

Vlamingen Rik De Mil en Daan Heymans hebben een huzarenstukje gerealiseerd door Charleroi Europa in te loodsen. Nu is het de vraag of ze zullen blijven, want ze worden sterk in verband gebracht met respectievelijk KAA Gent en KRC Genk.

De Mil spreekt klare taal: als er een aanbieding komt, zal hij die overwegen. "Ik ga niet doen zoals andere trainers in het verleden: zeggen dat ik met honderd procent zekerheid blijf en dan drie dagen later elders tekenen. Wat ik al lang zeg, is dat ik de voorbereiding op het volgende seizoen van Charleroi op mij zal nemen. Je ziet dat de club mij apprecieert."

Dat sluit een vertrek niet uit. "Als ik elders een enorme uitdaging kan aangaan, zal ik daar over nadenken. Charleroi heeft mij ook in de moeilijke momenten gesteund, maar ik heb ook al de keerzijde van de medaille meegemaakt. Ik zal erover nadenken als er een aanbieding komt. Ik kan met de hand op het hart zeggen dat Anderlecht en Gent mij nog niet hebben gecontacteerd. Dat betekent niet dat ik nergens op een lijstje sta."

De Mil vertrekt enkel bij uitzonderlijke aanbieding

Misschien kan het behaalde Europese ticket met Charleroi een factor zijn in de overweging. "Dat kan. Ook in Charleroi ligt heel veel werk op de plank, want wellicht zullen heel wat spelers vertrekken. Het zal iets enorm moeten zijn dat mij kan doen nadenken om te vertrekken. Het zal een uitzonderlijke uitdaging moeten zijn die op mijn pad komt en mij in Charleroi kan weglokken."

Bij Daan Heymans zit het heel anders in elkaar. De speler bevestigt quasi zijn transfer naar RC Genk. "Het is de bedoeling dat Charleroi volgend seizoen zijn plan zal trekken zonder mij. Ik heb vorig jaar verlengd, omdat Mehdi Bayat het gevoel had dat mijn potentieel bij deze coach na twee à drie jaar er kon uitkomen. Hij had gelijk. Ik heb verlengd om verkocht te kunnen worden en geld op te leveren voor de club."

Heymans zo goed als zeker naar KRC Genk

Heymans verwacht dat dit na zo'n seizoen ook zal gebeuren. "Als de drie lichten op groen staan, is het de bedoeling om volgend seizoen andere kleuren te verdedigen. Dat ook Genk Europees speelt? Inderdaad, dus de kans is groot dat het volgend seizoen Europees voetbal is. Ik denk dat we niet ver van een akkoord zijn en dit mijn laatste wedstrijd voor Charleroi was."