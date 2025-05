Reactie Vincent Janssen doet verhaal van zijn opmerkelijke wederopstanding, maar het redt Antwerp niet: "Dit is gewoon balen"

Groot was de verrassing bij zowat iedereen toen Vincent Janssen deze avond bij Antwerp in de basis verscheen. De 'Great Old' had zo er een sterk wapen bij om Europees voetbal af te dwingen, maar dat is toch niet gelukt.

Antwerp heeft de comeback van Janssen goed geheim kunnen houden. "Het was ook voor mij lange tijd een geheim", zo verwoordde de Nederlandse spits het. Het werd vrij laat duidelijk dat de barragematch haalbaar zou zijn. "Na de operatie weet je dat een bepaalde tijd nodig hebt om te herstellen van de blessure. Op zich paste de wedstrijd van vandaag niet in de tijdslijn van mijn herstel." Dat is in de aanloop naar deze partij dan toch veranderd. "Op een gegeven moment merk je dat je je goed voelt en dat je een stukje meer kan doen. De laatste week bleek dat het mogelijk was. We zijn ervoor gaan werken. Ik heb ook helemaal geen pijn gehad. Ook na een paar weken geen bal te raken, kan ik wel nog presteren." Janssen was betrokken bij enkele momenten die een goaltje konden opleveren. Zwaar balen voor Antwerp Uiteindelijk geraakte hij niet op het scorebord en greep zijn ploeg naast Europees voetbal. "Dit is pittig, dit is gewoon balen. Je weet dat een doelpunt die wedstrijd kan veranderen. Spijtig genoeg viel dat doelpunt langs de verkeerde kant." Janssen verwijst zo naar de 0-1 van Keita, maar Antwerp kwam wel nog langszij. Wat was zijn indruk toen? "Het was vergelijkbaar met de bekermatch tegen Anderlecht." De aanvaller maakt zo duidelijk dat RAFC te veel op twee gedachten hinkte. "Je maakt in de laatste minuten gelijk en dan hink je op twee gedachten. Als je je goed voelt, hoop je het af te maken binnen de 100 minuten en niet te wachten op de verlengingen. Iedereen wilde graag de 2-1 maken, maar in principe geef je te veel ruimte weg." Complimenten voor Charleroi Janssen wilde ook wel Charleroi complimenteren met het behalen van Europees voetbal. "Het waren twee voetballende ploegen tegen elkaar. Dan ga je momenten hebben dat beide ploegen even de controle hebben. In de eerste helft helde het meer naar onze kant. Bij Charleroi kunnen ze ook ontzettend goed voetballen. Dat laten ze het hele seizoen al zien."