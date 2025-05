Moet Antwerp vrezen voor vertrek van sterkhouder Vincent Janssen? "Iedereen weet wat er bij de club gaat gebeuren"

Er zouden bij Antwerp wel eens heel wat spelers kunnen vertrekken. Ook Vincent Janssen staat op de lijst met mogelijke vertrekkers.

Hij neemt zelf de rol op die in andere omstandigheden het bestuur voor zijn rekening zou nemen door te wijzen naar de contractuele situatie. "Ik weet dat ik hier nog een jaar vastlig en dat ik zelf heel gelukkig ben. Mijn familie is ook blij. Ik ben ook blij met mijn woonplaats. Als het aan mij ligt, ben ik hartstikke tevreden hier", maakt hij duidelijk hoe hij er tegenaan kijkt.

Het is uiteraard perfect mogelijk dat het niet enkel aan Janssen ligt, want er is wel iets op til op de Bosuil. "We kennen allemaal de situatie van de club. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. We weten wat er gaat gaat gebeuren in de club", hint Janssen tussen de lijnen op een eventuele verkoop van de Great Old. "Nogmaals: ik ben hier heel erg blij en voel me gewaardeerd."

Financieel aspect kan Janssen naar uitgang duwen

Antwerp is het voorbije seizoen zeker niet altijd een doelpuntenmachine geweest. Een ploeg met ambitie, wat Antwerp nog altijd is, wil dan zeker geen aanvaller als Janssen kwijtspelen. Toch niet wanneer er enkel naar het sportieve plaatje gekeken wordt. Mogelijk speelt het financiële ook een rol en stuurt de club op een gegeven moment zelf aan op een vertrek.

Zou Janssen dan bereid zijn om daar in mee te denken? "Ja, dat is lastig", weet hij niet goed wat daar om te antwoorden. Laat ons even uitgaan van een hypothetische situatie, waarbij Antwerp een bod krijgt en liefst heeft dat Janssen dit accepteert. "Ik heb nog geen bod zien binnenkomen. Het is makkelijk om hierover te speculeren."

Janssen doet niet mee aan speculatie

Voorlopig is het zo dat Janssen dus nog één seizoen bij RAFC speelt. "Er ligt momenteel geen bod op tafel, er is helemaal niets aan de hand. Ik heb niet veel zin om daar over te speculeren." Stoort het hem dan dat zijn naam als een mogelijke vertrekker in de media wordt genoemd? "Neen, daar ben ik totaal niet mee bezig."