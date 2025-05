Wat nu met transfers en met trainer Ulderink bij Antwerp? CEO Sven Jaecques geeft het antwoord

Het slot van het seizoen kon voor Antwerp moeilijk pijnlijker. In de absolute eindfase glipte een Europees ticket alsnog uit handen. CEO Sven Jaecques reageerde na de wedstrijd zichtbaar ontgoocheld en sprak van een gemiste kans die het seizoen had kunnen redden.

Jaecques noemt het seizoen dan ook "in zekere zin mislukt". Antwerp greep net naast de bekerfinale en ook een vierde plaats zat er niet in. De nederlaag tegen Anderlecht en de gemiste punten in de play-offs blijken achteraf cruciaal. “We hebben ook goede dingen getoond in die play-offs, maar uiteindelijk ontbrak het telkens aan dat tikkeltje extra", zegt hij bij Sporza.

Toch blijft de ambitie overeind. “De Conference League halen blijft voor Antwerp een gezonde ambitie", benadrukt Jaecques. “Maar we moeten eerlijk zijn: in de afgelopen jaren kwamen we niet in aanmerking voor de top 2. De plaatsen 3 en 4 waren realistischer, maar ook daar zijn we dit seizoen niet geraakt.”

De club staat nu voor een belangrijk tussenseizoen. Grote investeringen lijken uitgesloten in het huidige financiële klimaat. Antwerp zal dus moeten balanceren tussen verkopen en tegelijkertijd een competitieve ploeg samenstellen. “We hebben met Marc Overmars iemand in huis die weet hoe je dat aanpakt. We zullen bekijken wat er mogelijk is", zegt Jaecques. “Ook zonder Europees voetbal blijven we ambitieus.”

Wat betreft de sportieve staf blijft er onzekerheid. Coach Andries Ulderink leidde Antwerp door een moeilijke periode, maar of hij ook volgend seizoen op de bank zit, is nog onduidelijk. “Hij bracht een bepaalde lijn in de ploeg, maar ik denk dat hij zelf ook niet tevreden is over hoe het geëindigd is. We zullen daarover samenzitten.”

Eén ding is zeker: het belooft een intense zomer te worden op de Bosuil. “Het wordt een pittig tussenseizoen", besluit Jaecques. “Maar het is intussen mijn tiende bij deze club en ze waren allemaal zo.”