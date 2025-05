Lokeren-Temse rond tweede inkomende transfer af: Ex-jeugdproduct van Standard tekent op Daknam

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lokeren-Temse nam eerder deze week afscheid van doelman Brent Gabriël. Aan inkomende zijde heeft het nu een tweede transfer afgerond. De Marokkaanse Belg Anisse Brrou komt over van het Bulgaarse Lokomotiv Sofia

Na een positief eerste seizoen in de Challenger Pro League, hoopt Lokeren-Temse die lijn volgend seizoen te kunnen doortrekken. De fusieclub nam al afscheid van enkele spelers die onvoldoende konden overtuigen, maar het zag ook eerste doelman Brent Gabriël vertrekken. Hij tekende bij Zulte Waregem.

En dus ligt er nog voldoende werk op de plank om ook wat inkomende transfers te realiseren. Na Rune Van Den Bergh heeft het nu een tweede nieuwe naam voorgesteld. Anisse Brrou maakt de overstap van Lokomotiv Sofia uit Bulgarije.

Brrou is een flankspeler van 26 die zijn opleiding kreeg bij Standard. Na enkele jaren in het buitenland keerde hij in 2022 terug naar de Rouches. Met SL16 degradeerde hij vorig seizoen uit de Challenger Pro League, iets wat hij met Lokeren-Temse niet nog eens zal willen meemaken.

Ondanks de degradatie scoorde Brrou wel punten vorig seizoen. Met vier doelpunten en acht assists kende hij een behoorlijke campagne op persoonlijk vlak. Dat leverde hem een transfer naar Bulgarije op. In de Bulgaarse eerste klasse was Brrou goed voor één doelpunt en vier assists, hij scoorde ook een keer in de beker.

Nu keert hij na één seizoen weer terug naar de Belgische tweede klasse. Op Daknam tekent Brrou een contract voor twee seizoenen met optie op een derde jaar. Bij Lokeren-Temse zal hij het rugnummer zeven dragen.