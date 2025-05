Het dilemma van Club Brugge met Ardon Jashari: "Ja, ze kunnen 'nee' zeggen, maar..."

Er zijn van die spelers die amper een seizoen nodig hebben om de Europese top te doen opkijken. Ardon Jashari is er zo eentje. Zijn passage bij Club Brugge is al opvallend geweest: leiderschap op jonge leeftijd, een tactisch kompas in balbezit en de energie van een box-to-box op CL-niveau.

Dat hij nu al in het vizier zit van grootmachten als PSG en Manchester City verbaast dan ook niemand. Maar het roept een onvermijdelijke vraag op: kan Club Brugge, economisch en strategisch, neen zeggen tegen een bod van 35 miljoen of meer.

Ambitieus, maar ook realistisch

Club Brugge heeft zich de voorbije jaren gepositioneerd als een goed geleide voetbalonderneming: sportief ambitieus, financieel gezond, maar ook realistisch. De club leeft niet boven haar stand. Integendeel. De transferpolitiek draait rond het slim inkopen van talent (denk aan Onyedika, Buchanan, Nusa…) en verkopen op piekmomenten.

Jashari past perfect in dat profiel. Club haalde hem voor een relatief bescheiden bedrag en ziet zijn marktwaarde nu exploderen. Een monsterbod weigeren, zou ingaan tegen het eigen model.

Luxepositie

Toch is het niet alleen een kwestie van geld. Club Brugge zit in een luxepositie: het hoeft niet te verkopen. De jaarrekeningen kleuren zwart, er zijn geen acute financiële noden, en ook sportief zit het project – met een sterke kern en een stabiele structuur – op koers.

Het biedt Club de mogelijkheid om harder te onderhandelen dan pakweg een Standard of Anderlecht in gelijkaardige situaties zouden kunnen. Maar elk systeem kent zijn grens. Wanneer PSG 35 of zelfs 40 miljoen euro op tafel legt, dan spreek je over bedragen die ook voor Club Brugge historisch zijn.

Bovendien is er het risico-element: hou je Jashari nog een seizoen en zijn vorm of fysieke paraatheid wankelt, dan keldert de marktwaarde weer even snel als ze gestegen is. Het is het dilemma van élke Belgische topclub: groeien betekent af en toe afscheid nemen van je beste speler op het juiste moment. En Jashari is, hoe jong hij ook is, op korte termijn misschien al aan dat moment toe.

Signaal voor andere jonge spelers

Er speelt ook nog een strategisch element mee: wil Club zich blijven profileren als dé ontwikkelingsclub bij uitstek voor jonge Europese talenten, dan moet het tonen dat het spelers niet tegen hun wil vasthoudt wanneer de topclubs zich melden. Een transfer richting Parijs of Manchester, onder goede voorwaarden, kan net een nieuwe golf van topjongens overtuigen om voor Brugge te kiezen als tussenstap naar de wereldtop.

Conclusie? Ja, Club Brugge kán in theorie Jashari houden. Maar in de praktijk is het bijzonder onwaarschijnlijk. Niet omdat het moet, maar omdat het past in het grotere plan. Jashari vertrekt misschien sneller dan de fans hadden gehoopt, maar voor de club kan het een nieuwe bevestiging zijn van het succesvolle evenwicht tussen sportieve prestaties en financieel beleid. En dat is net wat Club Brugge vandaag zo uniek maakt.