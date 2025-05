Naast Karel Geraerts staat ook deze coach uit de Jupiler Pro League op het lijstje van KV Mechelen

Het leek er lange tijd naar uit te zien dat Fred Vanderbiest mocht aanblijven als hoofdcoach van KV Mechelen volgend seizoen. Maar de laatste tijd klinken de geluiden toch steeds sterker dat ze in Mechelen alsnog voor een nieuwe trainer zullen kiezen.

Na een wisselvallig seizoen moet het bestuur van KV Mechelen enkele moeilijke knopen doorhakken. Eén ervan is: Wie zit volgend seizoen in de dugout bij Malinwa?

Fred Vanderbiest deed het niet onaardig en maakte duidelijk dat hij graag T1 zou blijven. Hij leek het ook te gaan worden, maar de voorbije dagen lijkt dat idee toch steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen.

De naam van Karel Geraerts valt regelmatig als het over de trainerspositie bij KV Mechelen gaat. Maar hij is niet alleen. Ook Vincent Euvrard staat naar verluidt hoog op de lijst bij de Kakkers. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Euvrard is de man die Dender, tegen alle verwachtingen in, in eerste klasse wist te houden. Eerder deze week kreeg hij nog een nieuwe assistent coach in de persoon van Steve Colpaert. KV Mechelen zou al een eerste verkennend gesprek hebben gehad met Euvrard, die naar verluidt interesse heeft in een overstap.

En zo kan het zijn dat Dender binnenkort op zoek moet naar een nieuwe trainer om het seizoen 2025-2026 aan te vangen. Of Euvrard het uiteindelijk wordt, is nog onduidelijk. Ook met Geraerts zijn de eerste gesprekken al gevoerd.