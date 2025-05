🎥 Bijna Puskas-award voor Antwerp-speler: supporters willen hém en terugkerende sterkhouder aan boord houden

Royal Antwerp FC neemt het Sporting Charleroi op voor een Europees ticket in de Conference League. Het wil er alles aan doen om Europa in te gaan en bijna kwam het op voorsprong dankzij een geweldig doelpunt. Een sterkhouder is dan weer terug.

Royal Antwerp en Charleroi stonden bij de rust nog steeds op 0-0, maar het had ook anders kunnen lopen. Temeer Tjaronn Chery al snel in de wedstrijd een grote kans kreeg. 👀 | Tjaronn Chery était proche d'un but de classe mondiale ! 🤏🔥 #ANTCHA pic.twitter.com/74uEz5Bmnz — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 29, 2025 Hij nam een bal weergaloos op de slof en het leer ging maar nét over. Als die bal binnen was geweest? Dan was het een kanshebber voor doelpunt van het seizoen en mogelijk zelfs een nominatie voor de Puskas-award. Chery was dit seizoen al meermaals van groot belang voor zijn team, met ook nog heel wat knappe doelpunten. Hetzelfde kan gezegd worden van de immens belangrijke Vincent Janssen. Het zou toch jammer zijn dat we Vinnie en Chery ook zouden kwijt spelen #antcha — paulcanters (@paulcanters) May 29, 2025 Hij werd in de play-offs enorm gemist en zorgde meteen voor een meerwaarde tegen Charleroi na een maand blessureleed met een meniscusletsel. Als het van de supporters afhangt, dan zou Antwerp (en dus Marc Overmars?) alles op alles moeten zetten om beide spelers alsnog langer aan The Great Old te verbinden.