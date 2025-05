Waarom wordt Simic boven Karetsas en Talbi gewaardeerd door internationale pers? "JPL heeft andere visie"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wat opvalt aan de Golden Boy-lijst dit jaar is dat Jan-Carlo Simic, de jonge verdediger van Anderlecht, verrassend hoog staat, boven onder meer Chemsdine Talbi en Kos Karetsas, twee gewaardeerde Jupiler Pro League-talentjes die op technisch vlak vaak meer lovende kritieken krijgen.

Vanuit een Belgisch perspectief lijkt dat vreemd, want hier ligt bij Simic nog een heel traject om te bewandelen, zeker op vlak van opbouw en positionering. Maar als je kijkt naar wat buitenlandse scouts en media waarderen, ontstaat een ander beeld. Een verschil in visie.

Verdediger moet verdedigen

In het buitenland wordt bij verdedigers vaak vooral gelet op hun defensieve robuustheid, fysieke presence en mentale grinta. Simic scoort daar punten. Hij is een verdediger met een fysieke hardheid die zelden gezien wordt op zijn leeftijd.

Hij durft in te grijpen, durft de duels aan te gaan en vertoont een volwassenheid die indruk maakt. Dat levert hem credits op die in België misschien minder uitgesproken worden, waar de nadruk meer ligt op het technische en tactische leerproces, dat voor Simic nog niet afgerond is.

Gezocht profiel

Chemsdine Talbi is technisch zeer begaafd en toont een mooie progressie in zijn spel, met vooral veel potentieel in de opbouw en aanvallende zones. Kos Karetsas valt op met zijn creatieve drang en gevaarlijke aanvallende impulsen.

Maar de harde waarheid is dat verdedigers in de ogen van veel Europese scouts vooral gewaardeerd worden op hun vermogen om simpelweg een doel schoon te houden, op hun onwankelbare attitude in de duels en hun vechtlust. En daarin onderscheidt Simic zich duidelijk.

Dat gezegd zijnde, blijft het opmerkelijk dat Simic hoger scoort dan Karetsas, die als aanvallende speler over meer ‘flair’ en directe impact op het spel beschikt. Het is een illustratie van hoe verschillend er wordt gekeken naar verschillende posities en kwaliteiten.

De Golden Boy-lijst is nu eenmaal een mix van uiteenlopende talenten, waarbij soms de defensieve vechtersmentaliteit van een jonge verdediger zwaarder doorweegt dan het offensieve potentieel van een aanvaller.

Toekomst zal het uitwijzen

Kortom: Simic prijkt hoog omdat hij een ‘ready-made’ verdediger lijkt, eentje die je defensief kunt vertrouwen en die een bepaalde hardheid en mentale kracht uitstraalt. Dat maakt hem interessant voor buitenlandse clubs en media, zelfs als hij hier nog volop in ontwikkeling is.

Of hij dat potentieel ook op het hoogste niveau waar kan maken, zal de tijd leren. Maar zijn plaats in die lijst zegt veel over wat men buiten onze landsgrenzen belangrijk vindt in een jonge verdediger.