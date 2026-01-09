Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"
Patrik Hrosovsky verlaat KRC Genk en maakt de overstap naar Viktoria Plzen zodra de laatste formaliteiten zijn afgerond. De Slowaakse middenvelder nam al afscheid van zijn ploegmaats en blikt terug op een periode die hij niet snel zal vergeten.

“Het waren mooie woorden van Nicky Hayen en Dimitri de Condé”, vertelt Hrosovsky in HBvL. Het afscheidsmoment volgde meteen na de voormiddagtraining en zorgde bij iedereen voor kippenvel. Hrosovsky begon zelf met een dankwoord en kreeg lovende woorden terug van de coach en de Head of Football.

“Ze bestempelden me als voorbeeldprof en zeiden tegen de jonge spelers om mijn nummer niet uit hun telefoon te wissen”, glimlacht Hrosovsky. “Ik ben graag een voorbeeld, zulke woorden maken me trots.” De erehaag die zijn ploegmaats vormden, maakte het moment extra bijzonder.

Patrik Hrosovsky vindt het spijtig dat Genk de beker pakte in coronaperiode

De beslissing om te vertrekken viel niet eenvoudig. “Ik stond voor een lastige keuze en zit met gemengde gevoelens. Sportieve en familiale argumenten speelden allebei mee in mijn beslissing om nu al te vertrekken”, legt Hrosovsky uit.

Terugkijkend op zijn tijd bij Genk, benadrukt hij de onvergetelijke momenten. “Ik zal nog zeker terugkeren naar Limburg. Onze kinderen zijn er geboren, en sportief beleefden we veel hoogtepunten. Het mooiste moment blijft de bekerwinst van 2021.”

Toch blijft er een kleine kanttekening. “We pakten de beker in volle pandemie, in een leeg stadion. Als je dan ziet hoe het later werd gevierd in een vol Koning Boudewijnstadion, dan blijft dat toch een beetje wringen. Maar het was een periode om nooit te vergeten.”

