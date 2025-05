Lukaku (en De Bruyne?) weten waar ze aan toe zijn: Voorzitter Napoli komt met duidelijkheid over trainerspositie

Napoli werd vorige week kampioen van Italië. Het won met 2-0 van Cagliari dankzij onder meer een doelpunt van Romelu Lukaku. Ondanks dat leek trainer Antonio Conte de Napolitanen in te gaan ruilen voor eeuwige rivaal Juventus.

Ondanks het binnenhalen van een tweede landstitel in drie jaar, was het de voorbije dagen behoorlijk onrustig in Napels. De geruchten rondom de komst van Kevin De Bruyne klinken steeds luider, het is enkel nog wachten op de officialisering van dat nieuws.

Maar ook rond de trainerspositie viel enorm veel te lezen. Zo was Antonio Conte niet zinnens om te blijven bij de Zuid-Italiaanse club. Er werd stevig aan zijn mouw getrokken door Juventus en Conte zag een overstap naar zijn ex-club wel zitten.

Napoli had al een reserveplan klaar en leek vol voor Massimiliano Allegri te gaan bij een eventueel afscheid van Conte. Dat lijkt er nu dan toch niet te komen.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis vond de eisen van Conte absurd. Die wou een slordige 200 miljoen euro spenderen in de zomermercato om ook volgend seizoen te kunnen wedijveren met de concurrentie. Daarbovenop aasde hij op een stevige salarisverhoging. Een breuk leek onafwendbaar, maar De Laurentiis zou dan toch akkoord zijn gegaan. Hij liet op zijn sociale media weten dat Napoli verdergaat met Conte.

Het zou overigens niet de eerste keer zijn geweest dat Conte vertrekt na het behalen van de landstitel. Dat deed hij in het verleden al eens bij Juventus, Chelsea en Inter. Bij Napoli flikt hij het dan uiteindelijk toch niet. De nakende komst van Kevin De Bruyne zal daar zeker zijn rol in hebben gespeeld.