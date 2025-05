Alexander Blessin kan mooie stap zetten: Topclub wil met ex-coach van KVO en Union Bayern München van de troon stoten

Nadat hij Sankt-Pauli in de Bundesliga hield, zou Alexander Blessin een heel andere uitdaging kunnen aangaan. Naar verluidt toont RB Leipzig interesse. Na een mislukt seizoen willen ze met een nieuwe trainer Bayern München het vuur weer aan de schenen leggen.

Tussen 2020 en 2022 maakte Alexander Blessin naam in België dankzij de goede prestaties van KV Oostende. De Duitse coach verliet vervolgens de Kustboys voor Genoa, om aan het begin van vorig seizoen terug te keren naar ons land, bij Union.

Ondanks een mooi seizoen van Union slaagde Blessin er niet in om de titel te pakken. Hij bezorgde de Brusselaars wel een eerste prijs in lange tijd door de bekerfinale te winnen van Antwerp. Dat leverde hem een aanbieding uit de Bundesliga op. Bij het gepromoveerde Sankt-Pauli mocht hij voor het eerst zijn kunnen tonen in eigen land.

Dit seizoen slaagden Alexander Blessin en zijn team, waar ook de Belgische keeperstrainer Sven van der Jeugt deel van uitmaakt, er met beperkte middelen in om de club in de hoogste afdeling te houden door op de 14e plaats te eindigen. Een prestatie die de interesse heeft gewekt van RB Leipzig.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Leipzig de pijlen gericht op Alexander Blessin. Hij moet de nieuwe coach worden nadat gesprekken met Cesc Fabregas en Oliver Glasner niets opleverden. De Director of Football Operations van de Red Bull-groep, Jürgen Klopp, zou intern aandringen op de komst van Blessin.

We zullen zien wat er in de komende weken zal gebeuren, maar de voormalige coach van Oostende en Union zou weleens een grote stap voorwaarts kunnen zetten in zijn carrière. Leipzig is hyperambitieus na een seizoen waarin het zelfs geen Europees voetbal kon afdwingen. Volgend seizoen wil het weer meestrijden met de allergrootsten en het Bayern München van Vincent Kompany zo nerveus mogelijk maken in de strijd om de Duitse landstitel.