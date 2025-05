Blijft hij dan toch? Deur staat op een kier in transferdossier van Leander Dendoncker

Leander Dendoncker keerde vorige zomer verrassend terug naar Anderlecht via een huurdeal met Aston Villa. Die transfer werd toen onthaald als een meesterzet, maar zijn prestaties bleven lange tijd onder de verwachtingen. Pas in de play-offs leek hij op volle sterkte.

Toch blijft het onzeker of de middenvelder ook volgend seizoen nog in het Lotto Park te zien zal zijn. Dat werd lange tijd als onmogelijk gezien, maar nu staat de deur toch op een kier. Zijn aankoopoptie bedraagt 7 miljoen euro – een bedrag dat Anderlecht in de huidige omstandigheden niet op tafel zal leggen. Bovendien heeft Dendoncker zich zelf nog niet uitgesproken over een eventueel verlengd verblijf in Brussel.

Anderlecht kan wel nieuwe onderhandelingen met Aston Villa - waar hij geen kansen meer zal krijgen - aangaan. Een nieuwe huur of aangepaste deal is alleen mogelijk als ook de speler bereid is fors in te leveren. Zijn loon bij Aston Villa ligt ver boven het salarishuis van paars-wit. Alleen als hij dat minstens halveert, kan er überhaupt sprake zijn van onderhandelingen, schrijft Het Nieuwsblad.

Binnen de sportieve leiding van Anderlecht wordt het dossier wel besproken. Dendoncker heeft ervaring, kent de club én liet in de eindfase van het seizoen zien nog altijd een nuttige pion te kunnen zijn. Maar het risico op een dure tussenoplossing zonder restwaarde is reëel.

De beslissing ligt nu vooral bij Tim Borguet en Olivier Renard, die de volledige sportieve verantwoordelijkheid dragen. Zij zullen moeten bepalen of Dendoncker – die vooral werd gezien als een tijdelijke versterking – past binnen de langetermijnvisie.

Voorlopig blijven de slaagkansen op een definitieve erugkeer beperkt. Zonder financiële toegevingen van de speler én een herziening van de voorwaarden door Aston Villa, dreigt Dendoncker Anderlecht na één seizoen opnieuw langs de achterdeur te verlaten.