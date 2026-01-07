Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

De Saoedische voetbalclub Al Shabab verkeert in financiële moeilijkheden en zou daardoor afscheid moeten nemen van Yannick Carrasco. De Rode Duivel zou Europa de voorkeur lijken te geven.

Yannick Carrasco zou deze winter Saoedi-Arabië kunnen verlaten. Aangekomen bij Al-Shabab in september 2023 voor een fors contract, speelt de Rode Duivel bij een club in grote moeilijkheden. Het team staat 15e in de ranglijst, op gelijke punten met Al-Riyadh, de eerste degradatieplaats.

Al-Shabab in financiële problemen

Op persoonlijk vlak doet de Belg het goed. Met 7 doelpunten in 13 wedstrijden is hij een van de zeldzame spelers die het verschil kan maken bij zijn club. Maar dat is niet genoeg om Al-Shabab uit de degradatiezone te halen.

De financiën van Al-Shabab lopen dieprood aan. De club probeert zijn salarislast te verlichten. Aangezien hij één van de best betaalde spelers is, wil de directie hem afscheid nemen. En dat zou deze winter wel al eens kunnen gebeuren.

Terugkeer naar Europa voor Carrasco?

Na het mislukken van het EK 2024 is Carrasco uit beeld verdwenen bij de Rode Duivels. Ondanks zijn ervaring heeft Rudi Garcia hem nooit opgeroepen. De bondscoach geeft de voorkeur aan profielen zoals Fofana en Doku.



De Spaanse krant AS vermeldt contacten met verschillende Europese clubs. Het dossier Carrasco zou sneller kunnen bewegen dan verwacht. Bij ons kan u uiteraard de zaak op de voet blijven volgen de komende dagen of weken.