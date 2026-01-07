"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer
De overstap van Ivan Leko naar Club Brugge zorgde begin december voor heel wat beroering. De Kroaat wist dat zijn keuze gevoelig lag, maar vertelt nu hoe zijn familie die beslissing beleefde.

Begin december verrasten Club Brugge en Ivan Leko de Belgische voetbalwereld. Blauw-zwart kwam plots met het nieuws dat Nicky Hayen zijn koffers mocht pakken, terwijl Leko klaar stond om van KAA Gent over te komen.

Het blijft een transfer die gevoelig ligt, om logische redenen. De Kroaat beseft dat en accepteert dat niet iedereen zijn move apprecieert. Of zijn familie hetzelfde kon doen?

Een beslissing die ook thuis nazinderde

"Ik zei hen: ‘Gewoon niets lezen.’ Zelf deed ik het ook niet", legt hij uit bij Het Laatste Nieuws. "En ik weet dat het niet de mooiste transfer van het seizoen is geweest, hé. En dat ik er mensen mee pijn gedaan heb. Alleen doe je wat je denkt te moeten doen. Op professioneel en op menselijk vlak."

Leko heeft twee dochters van 20 jaar oud, maar het was voornamelijk zijn vrouw die het er moeilijk mee had. "Omdat het een impact had op mij", zegt de Kroatische T1 van Club Brugge.

"Uiteindelijk was het een beslissing van de hele familie. Had ik gevoeld dat zij er niet achterstonden, dan had ik het niet gedaan. Mijn vrouw zei meteen: ‘Dit is jouw club. Als je het voelt, moet je het doen.’", besluit hij.

