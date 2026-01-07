Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

De Gouden Schoen wordt op 11 januari uitgereikt en opnieuw draait het debat rond een paar vaste namen. Marc Degryse denkt dat de prijs naar Club Brugge zal gaan, maar hij merkte ook iets bijzonder op aan de zaak.

De Gouden Schoen wordt op zondag 11 januari uitgereikt. Er zijn verschillende kanshebbers, maar als het van Marc Degryse afhangt dan zal het een prijs voor Club Brugge worden. Tzolis is zijn topfavoriet, voor Vanaken en Jashari - die volgens hem de eerste ronde zal winnen.

Bizarre stemrondes

Degryse was de voorbije jaren nauw betrokken bij het Gala van de Gouden Schoen, maar dit jaar wordt dat niet langer op VTM uitgezonden. En dus kan hij zich iets vroeger dan verwacht al uitspreken over zijn eigen favorieten.

Er moest hem bovendien ook iets van het hart in gesprek met HUMO: de stemrondes blijven wat hem betreft niet meteen logisch, want Jashari is deze zomer vertrokken naar Italië en kan daardoor waarschijnlijk de Gouden Schoen niet meer winnen.

Geen Gouden Schoen meer nodig voor transfer

"Het blijft bizar dat de prijs per kalenderjaar wordt uitgereikt, en niet per seizoen. Veel mensen zijn Jashari al vergeten omdat hij zo snel is vertrokken, net als al die anderen", aldus Degryse zeer duidelijk in het weekblad.

"Spelers staan ook niet meer stil bij zo’n individuele prijs. Toen ik in 1991 won, heeft dat me een nieuw contract bij Anderlecht opgeleverd, mét betere voorwaarden. Dat is niet meer van deze tijd: het is interessanter geworden om een mooie transfer te versieren, en daar hebben ze geen Gouden Schoen meer voor nodig."