Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen

De Gouden Schoen wordt op 11 januari uitgereikt en opnieuw draait het debat rond een paar vaste namen. Marc Degryse noemt zijn drie favorieten voor de hoofdprijs, met een opvallend detail: ze spelen alle drie bij Club Brugge.

De Gouden Schoen wordt op zondag 11 januari uitgereikt. Er zijn verschillende kanshebbers, maar dezelfde namen worden wel steeds naar voren geschoven. Voor Marc Degryse is het duidelijk.

"Ardon Jashari, Christos Tzolis en Hans Vanaken van Club Brugge", zegt hij bij Humo. "Ik zie Jashari de eerste stemronde winnen, maar in augustus is hij naar AC Milan vertrokken, dus wordt Tzolis de grote concurrent van Vanaken."

Waarom Club Brugge volgens Degryse de bovenhand heeft

Opvallend: Degryse noemt drie spelers van Club Brugge, terwijl Union SG kampioen werd met indrukwekkende cijfers. "De spelers die Union mee kampioen hebben gemaakt – Franjo Ivanovic, Charles Vanhoutte en Noah Sadiki – zijn ook weg."

"Ze hebben iets speciaals, maar niet genoeg om het in één stemronde te halen. Promise David is wel gebleven, maar hij gaat niet winnen. Club Brugge heeft meer individuele klasse", gaat hij verder. Degryse is er ook zeker van dat als Tzolis vertrokken was, Hans Vanaken voor de vierde keer zou winnen.

"Hij is de speler op wie de ogen bij Club Brugge altijd gericht zijn. Alleen waren er vorig seizoen die twee wedstrijden tegen Union: thuis 0-1 verloren, 0-0 in Brussel. Dat kan een reden zijn om hem niet op één te zetten. Van iemand die de Gouden Schoen al drie keer heeft gewonnen, verwacht je dat hij Club op zo’n moment kampioen maakt", besluit Degryse.