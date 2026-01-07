Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard
Foto: © photonews
Anderlecht wil Thorgan Hazard langer aan boord houden en heeft de eerste stap gezet. Er ligt een voorstel op tafel, maar de gesprekken beloven nog geen formaliteit te worden. Hazard weegt zijn opties zorgvuldig af.

Anderlecht is werk beginnen maken van een contractverlenging voor Thorgan Hazard. De 32-jarige Belg ziet zijn contract in juni aflopen. Paars-wit wil hem nog niet laten gaan en is en actie geschoten.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Olivier Renard hem een eerste voorstel gedaan. De Brusselaars denken aan een verlenging van één seizoen, met de optie op een extra seizoen onder bepaalde voorwaarden.

Onderhandelingen gestart, maar knopen zijn nog niet doorgehakt

Belangrijk detail: Hazard zal moeten inleveren. Momenteel verdient hij meer dan 1,5 miljoen euro per jaar in de Belgische hoofdstad. De aanvaller bekijkt het voorstel en denkt na over zijn volgende stap. Hoewel een verlengd verblijf zijn voorkeur geniet, wil hij nog niet meteen ja zeggen.

Hazard zou denken dat er nog ruimte is om te onderhandelen. Hij beseft dat hij moet inleveren en dat is ook niet het grootste struikelblok. Hij wil wel graag meteen een contract voor twee seizoenen.


Er kunnen ook nog steeds exotische clubs komen die hem een lucratief voorstel doen. Als er dan een niet te weigeren aanbieding komt, zou Hazard nog kunnen toehappen. Een contractverlenging bij Anderlecht blijft de eerste keuze, maar hij bekijkt zijn opties. 

Beker van België
Beker van België
Anderlecht
Thorgan Hazard

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

