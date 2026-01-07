Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht wil Thorgan Hazard langer aan boord houden en heeft de eerste stap gezet. Er ligt een voorstel op tafel, maar de gesprekken beloven nog geen formaliteit te worden. Hazard weegt zijn opties zorgvuldig af.

Anderlecht is werk beginnen maken van een contractverlenging voor Thorgan Hazard. De 32-jarige Belg ziet zijn contract in juni aflopen. Paars-wit wil hem nog niet laten gaan en is en actie geschoten.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Olivier Renard hem een eerste voorstel gedaan. De Brusselaars denken aan een verlenging van één seizoen, met de optie op een extra seizoen onder bepaalde voorwaarden.

Onderhandelingen gestart, maar knopen zijn nog niet doorgehakt

Belangrijk detail: Hazard zal moeten inleveren. Momenteel verdient hij meer dan 1,5 miljoen euro per jaar in de Belgische hoofdstad. De aanvaller bekijkt het voorstel en denkt na over zijn volgende stap. Hoewel een verlengd verblijf zijn voorkeur geniet, wil hij nog niet meteen ja zeggen.

Hazard zou denken dat er nog ruimte is om te onderhandelen. Hij beseft dat hij moet inleveren en dat is ook niet het grootste struikelblok. Hij wil wel graag meteen een contract voor twee seizoenen.



Er kunnen ook nog steeds exotische clubs komen die hem een lucratief voorstel doen. Als er dan een niet te weigeren aanbieding komt, zou Hazard nog kunnen toehappen. Een contractverlenging bij Anderlecht blijft de eerste keuze, maar hij bekijkt zijn opties.