Jongeling maakt indruk bij Barcelona: 'Club Brugge én Anderlecht willen hem inlijven'

Club Brugge werd dit seizoen tweede in de Champions' Play-offs, terwijl RSC Anderlecht vierde werd. Volgend seizoen mikken beide ploegen opnieuw wat hoger in het klassement. En daartoe denken ze ook aan versterkingen. Daarbij zouden ze mogelijk ook in elkaars vaarwater kunnen komen.

Zowel Club Brugge als RSC Anderlecht zullen heel wat spelers zien vertrekken deze zomer en dus moeten er ook versterkingen komen. Daarbij kijken ze naar zowat alle geledingen van het veld. Jongeling maakt indruk bij Barcelona Ook op het middenveld denken beide ploegen aan versterking. En daarbij zouden ze volgens het Spaanse Sport nu ook in elkaars vaarwater zijn opgedoken. Beide teams zien namelijk wel wat in Rubén Lopez, een 20-jarige groeibriljant van Barcelona. De middenvelder maakte afgelopen seizoen de nodige indruk bij de B-ploeg van de Catalanen. Hij speelde bijna elke wedstrijd en scoorde twee goals en gaf twee assists. Club Brugge én Anderlecht azen op hem Hij scoorde twee goals en gaf ook twee assists bij Barca Atlétic. Dat team huurde hem mét aankoopoptie van Deportivo La Coruna, waar hij nog tot juni 2028 onder contract ligt. Mogelijk wenkt echter een eerste avontuur in het buitenland voor de jongeling. Rubén Lopez komt uit de jeugd van Deportivo La Coruna, maar zou nu dus naar België kunnen komen. Zowel Club Brugge als Anderlecht zien wel wat in hem, al zijn er ook nog andere kapers uit het buitenland op de kust.