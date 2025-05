Lesje in efficiëntie is ook domper voor Vincent Mannaert & co

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De jonge Rode Duivels U17 kregen veel kansen om de leiding te nemen in de eerste helft, maar het was Frankrijk dat de score opende. Hoewel Noah Fernandez vlak voor de rust gelijkmaakte, stortten de spelers van Bob Browaeys in het begin van de tweede helft in. Een lesje in efficiëntie.

Gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap (en voor het WK dat in november zal plaatsvinden) waren de Belgische U17 erin geslaagd om uit hun groep te komen op het EK na een gelijkspel tegen Engeland, een overwinning tegen Tsjechië en een nederlaag tegen Italië.

[U17🇧🇪]

Hier zijn de XI spelers die de klus moeten klaren!



❌ Geen live-tweet



📸: @RoyalBelgianFA https://t.co/E56Vazp2jP pic.twitter.com/F4P6yVkyKe — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) May 29, 2025

In de halve finale stonden de Rode Duivels tegenover Frankrijk, dat zowel bij de jeugd als in het eerste team solide is. De spelers van Bob Browaeys aarzelden echter niet en zetten direct druk op hun Franse buren.

België domineerde de eerste helft, had tot 66% balbezit en 14 schoten, waarvan 7 op doel, maar het was Frankrijk dat toch de score opende met een van hun zeldzame kansen via Abdoulaye Camara, met een schot van buiten de zestien.

Veerkracht

De Duivels werden echter beloond en slaagden erin gelijk te maken vlak voor de rust, vanaf de strafschopstip. De inzet van Axl Wins (Club NXT) werd met de hand geblokkeerd door een Franse verdediger.

Noah Fernandez (PSV), die een gebroken neus opliep in de eerste wedstrijd tegen Engeland, niet speelde in de rest van de groepsfase en terugkeerde voor deze halve finale met een masker, nam de elfmeter voor zijn rekening: 1-1 bij de rust.

Twee doelpunten aan het einde van de periode❗💪



Alles is nog mogelijk voor België, dat duidelijk de overhand heeft 🇧🇪😤#U17 #U17EURO #FRABEL pic.twitter.com/wQwi3fpmkf — Pickx Sports (@PickxSports) May 29, 2025

Onze landgenoten hadden eindelijk het net gevonden en we konden vertrouwen hebben voor de tweede helft. Maar België stortte in na twee Franse aanvallen en verloor de wedstrijd in tien minuten.

Een tegenaanval van Les Bleuets stelde Rudy Matondo in staat om alleen aan de linkerkant van de zestien te verschijnen en Lucca Brughmans te verslaan. Het rampscenario werd vijf minuten later bevestigd, toen de voorzet van dezelfde Matondo het hoofd van Djyilian N'Guessan vond voor de 3-1.

Alles geprobeerd, maar geen verlengingen

Een dubbele klap die leidde tot een zekere periode van instabiliteit, voordat België weer richting het vijandige doel trok. Een kwartier voor tijd scoorde Axl Wins, al betrokken bij het eerste doelpunt, een directe vrije trap door de muur te omzeilen om de Belgen opnieuw in de wedstrijd te brengen.

België duwde nog in de laatste minuten, kreeg nog enkele grote kansen, maar slaagde er nooit in gelijk te maken. De Duivels verlaten met opgeheven hoofd het Europees kampioenschap. Een veelbelovende generatie waar we naar uitkijken om ze te zien op het WK in november.