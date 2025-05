Weer een nieuwe naam naar voor geschoven als trainer van KAA Gent tijdens volledige herstructurering

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een teleurstellend seizoen waarin AA Gent naast Europees voetbal greep en de sfeer in de kleedkamer verzuurde, lijkt de club zich klaar te maken voor een grondige herstructurering.

Daarbij krijgt voormalig CEO Michel Louwagie opnieuw een prominente rol, ondanks het feit dat zijn functie als adviseur normaal gezien afgelopen was. Samen met business advisor Kjeld Fort wordt Louwagie nu opnieuw ingeschakeld om pijnpunten in de werking van de club bloot te leggen en weg te werken.

Zij zullen gesprekken voeren met spelers, stafleden en het management om de club grondig te evalueren. Vooral de te grote spelerskern moet worden aangepakt met het oog op een efficiënter beleid.

Wat de transferpolitiek betreft, nemen Louwagie en Fort de uitgaande dossiers voor hun rekening. De inkomende transfers blijven de verantwoordelijkheid van sportief manager Arnar Vidarsson, al is ook hij onderwerp van evaluatie. Dat Louwagie opnieuw meer invloed krijgt binnen de club, is opvallend en voedt speculatie dat hij nog niet klaar is bij de Buffalo's.

Het tweetal is ook al begonnen aan de zoektocht naar een nieuwe trainer, na het ontslag van Danijel Milicevic. Daarbij valt opvallend vaak de naam van Ivan Leko. De Kroatische trainer lijkt zelf open te staan voor een vertrek bij Standard, en zijn profiel — streng, disciplinair, met ervaring — past in het plaatje van wat Gent nu nodig heeft.

Of Leko daadwerkelijk de topkandidaat is, moet nog blijken, maar binnen de club wordt zijn komst alvast serieus overwogen. Gent zoekt een coach die opnieuw rust kan brengen in een verdeelde spelersgroep en die het sportieve elan van de club kan herstellen.

Intussen is ook het statuut van Louwagie zelf onderwerp van gesprek. Zijn adviescontract loopt af, maar zowel binnen de club als bij hemzelf leeft de intentie om de samenwerking eventueel voort te zetten. Een officiële beslissing daarover wordt de komende weken verwacht.