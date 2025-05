Brussels jeugdproduct van Club Brugge en Anderlecht beleeft sprookje met bekerfinale als ... derdeklasser

Paolo Arrivas, een 27-jarige Brusselaar, zal de finale van de Zwitserse beker spelen met zijn club uit de... Derde Divisie, tegen de lokale reus: FC Basel. En zo komt er misschien wel hét grootste huzarenstukje ooit.

"In Zwitserland wordt ons parcours beschreven als de prestatie van de laatste 100 jaar." Voor de eerste keer in de geschiedenis van het Zwitserse voetbal heeft een club uit de derde divisie zich gekwalificeerd voor de finale van de nationale beker en zal het opnemen tegen de kampioen van het seizoen 2024-2025: FC Basel.

Deze club is die van Biel/Bienne, de grootste tweetalige stad in Zwitserland (waar Duits en Frans wordt gesproken) gelegen in het kanton Bern. Als kampioen van Zwitserland in 1947 (hun enige belangrijke trofee) en finalist van de beker in 1961, ging de club failliet in 2016 en moest zich herlanceren in de krochten van het Zwitserse voetbal.

Voetbalsprookje

Sinds dit jaar speelt er een Belg bij hen: Paolo Arrivas. Geboren in Brussel doorliep de 27-jarige linkervleugelspeler de jeugdopleidingen van Sporting Anderlecht en Club Brugge.

"In ons team hebben sommige spelers professionele contracten, maar anderen zijn amateurs en werken overdag voordat ze komen spelen. Voor onze halve finale tegen Young Boys (gespeeld op een zaterdag om 20.30 uur) waren verschillende spelers nog aan het werk tot 15.00 uur", aldus Arrivas tegen Walfoot.

Europa?

"De opwinding is ongelooflijk, de supporters op straat worden gek. Er zijn aanvragen van overal, zowel op mediagebied als qua sponsoring. We zijn van de anonimiteit naar bekendheid in heel Zwitserland gegaan. We voelen de opwinding, zelfs van mensen die normaal gesproken minder fans zijn en naar het stadion komen om ons te steunen."

"Ongeveer vijftig bars zullen de wedstrijd uitzenden, maar ook bioscopen en restaurants. En als we winnen, heeft de stad een witte nacht afgekondigd! De bars zouden open zijn tot 6 uur 's ochtends." Het leest als een sprookje. Leidt dat ook naar ... Europa?