'Standard Luik toont interesse in speler van ... Club Brugge'

Axel Witsel is niet de enige middenvelder waarvoor Standard in het begin van deze zomerse transferperiode een poging doet. De Luikenaars zouden namelijk in gesprek zijn gegaan met Casper Nielsen, maar er is één bijzonder lastig detail om op te lossen.

Het nieuwe duo rond Giacomo Angelini aan het roer van Standard Luik, bestaande uit Marc Wilmots en Pierre François, heeft veel werk te verzetten. De Luikse club moet tot 14 miljoen euro aan verkopen realiseren, maar hoopt ook zich te versterken om volgend seizoen een competitief team te hebben. Terwijl de verkoop van Matthieu Epolo, Nathan Ngoy, Ilay Camara, Marlon Fossey, en zelfs Ibe Hautekiet nadrukkelijk genoemd werden, werd ook gesproken over de terugkeer van Axel Witsel, evenals een mogelijke komst van Adnane Abid, waarvoor het bod is verhoogd. Nielsen als extra optie? Standard weet ook dat het zijn middenveld zal moeten versterken, omdat op dit moment alleen Ibrahim Karamoko, Léandre Kuavita en... Moussa Djenepo, die naar verwachting van zijn contract wordt vrijgesteld, aanwezig zouden zijn bij de hervatting. Het nieuwe Luikse management probeert een lokale identiteit te herstellen door Belgische spelers aan te trekken of spelers die de competitie kennen. En volgens informatie van Voetbalkrant en Walfoot zou stamnummer 16 zich kunnen richten op een speler die het moeilijk heeft bij Club Brugge. Gesprekken gaande Inderdaad, Standard zou gesprekken zijn begonnen met Casper Nielsen, die nog een jaar te gaan heeft in Brugge. De Deen speelde dit seizoen in 31 wedstrijden in alle competities, maar krijgt weinig speeltijd en komt vaak als invaller aan de bak. Hij heeft slechts 973 minuten gespeeld, wat neer komt op een gemiddelde van 31 minuten per optreden. De middenvelder, die dus naast Axel Witsel zou kunnen spelen, zou niet tegen het idee zijn om zijn koffers aan de Maas neer te zetten. Zijn salaris zou wel een probleem kunnen opleveren.