Ambitieuze promovendus Zulte Waregem neemt afscheid van drie spelers waaronder kapitein

Zulte Waregem wist zich afgelopen seizoen tot kampioen te kronen in de Challenger Pro League. Daardoor maken ze volgend seizoen opnieuw deel uit van de Jupiler Pro League. Al zal niet iedereen mee promoveren naar het hoogste niveau.

Zulte Waregem is volop bezig met de kern te versterken, maar heeft ook laten weten aan drie van zijn spelers dat er voor hen geen toekomst meer is bij de club. Het gaat over Eroine Agnikoi, Youssef Challouk en Nicolas Rommens.

"Agnikoi kwam in de winter van 2024 over van Stade D’Abidjan en maakte heel wat minuten bij Jong Essevee. De verdediger is einde contract", aldus Essevee in een bericht op de sociale media.

"Challouk werd sinds vorige zomer gehuurd van onze buren uit Kortrijk. De middenvelder kwam 15 keer in actie voor Essevee en scoorde daarin 2 doelpunten."

Afscheid van Rommens

"Tot slot neemt Essevee ook afscheid van Nicolas Rommens. De middenvelder kwam in 2022 over van RWDM en verzamelde 88 wedstrijden in een rood-groen shirt." Die laatste was gedurende de drie jaar bij Essevee ook meermaals kapitein van het team.

"Essevee bedankt Eroine, Youssef en Nicolas voor de voorbije seizoenen. Succes in jullie verdere carrière jongens", aldus nog de club. Ook wij wensen de drie spelers veel succes in de zoektocht naar een nieuwe club.