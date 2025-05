'Sam Baro grijpt in en brengt bijzonder opvallende pion terug naar het voorplan'

Sam Baro nam het roer iets meer dan een jaar geleden stevig in handen bij KAA Gent. Daardoor verdwenen Ivan De Witte en Michel Louwagie naar het tweede plan. Al is het verhaal nog niet helemaal geschreven, zo blijkt.

Sam Baro nam de club over en Ivan De Witte en Michel Louwagie kregen daardoor een uitdovend mandaat. Normaliter werd er ondertussen al officieel afscheid genomen van beiden.

Nieuwe coach en doorlichting

Al is er nu wel een nieuwe wending in het verhaal, want Louwagie krijgt deze zomer nu toch een nieuw mandaat. Hij zal er voor de uitgaande transfers moeten gaan zorgen onder meer.

Samen met 'Business Advisor' Kjeld Fort - de rechterhand van Sam Baro - zal Louwagie een doorlichting maken de komende weken van alle geledingen binnen de club. Dat laat Het Nieuwsblad weten.

Langer bij Gent?

Er zal gesproken worden met spelers, management en staffleden. Ook zal er gezocht worden naar een nieuwe trainer door beide mensen, om op die manier een volledige tabula rasa te kunnen maken.

Arnar Vidarsson zou wel niet op kant geschoven worden. Hij zal nog steeds moeten instaan voor de inkomende transfers met oog op de toekomst. Of een en ander betekent dat Louwagie ook op lange(re) termijn aan Gent blijft verbonden? Dat is nog niet geweten, maar wordt niet uitgesloten.