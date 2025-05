Dan toch plots kink in de kabel voor bekend familielid van? 'Speler weigert te tekenen, OH Leuven bekijkt opties'

Oud Heverlee Leuven heeft Jonatan Braut Brunes verkocht. De spits speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis bij het Poolse Raków Częstochowa en de Polen zouden de aankoopoptie in de overeenkomst hebben gelicht. Of toch niet? Er is nog wat onduidelijkheid, zo blijkt.

Twee seizoenen geleden legde OH Leuven ongeveer 2,6 miljoen euro op tafel voor de diensten van Jonathan Braut Brunes, de neef van Erling Haaland. Jonatan Brunes na dłużej w Rakowie! 🔴🔵



Klub skorzystał z opcji wykupu piłkarza z OH Leuven. Kontrakt z Norwegiem będzie obowiązywał do końca czerwca 2028 roku.#BRUNES2028 pic.twitter.com/uBkOz5swh4 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 28, 2025 Hij scoorde het seizoen daarvoor liefst elf doelpunten in Noorwegen bij Strømsgodset IF. Bij de Leuvenaars kon hij echter nooit zijn stempel drukken en dus werd hij na een jaartje vorige zomer uitgeleend. De Poolse eersteklasser Raków Częstochowa huurde hem en heeft nu de aankoopoptie weten te lichten. Op die manier zou OH Leuven nog een flink deel van de transfersom kunnen recupereren, want hij zou nog zo'n twee miljoen euro in de lade moeten brengen. Of dan toch geen transfer? De Poolse club liet weten dat ze de aanvaller voor drie seizoenen hadden getekend. Hij scoorde er afgelopen seizoen veertien keer en dus was hij van grote waarde voor zijn team, dat tweede eindigde in de Poolse Ekstraklasa. Maar de speler zelf? Die zou volgens Het Nieuwsblad niet willen blijven bij de Poolse club en dus is het nog de vraag wat er met hem zal gaan gebeuren. De Leuvenaars bekijken hun opties alvast.