Dolberg onhoudbaar? 'Kapitaalkrachtig Leeds United gaat strijd aan met drie andere geïnteresseerde topclubs'

Wordt het binnenkort kassa kassa bij RSC Anderlecht? De kans lijkt steeds groter te worden, want er zijn heel wat gegadigden voor Kasper Dolberg. En dus lijkt hij nu echt stilaan onhoudbaar te zijn geworden voor paars-wit.

Olivier Renard wil er alles aan doen om Kasper Dolberg langer aan Anderlecht te binden. Toch lijkt dat steeds moeilijker te gaan worden, want er zijn heel veel ploegen die hem willen inlijven.

De Engelse media lieten eerder al weten dat Leeds United zich in Brussel heeft gemeld voor Dolberg. The Peacocks zien in de Deen dé ideale versterking voor de aanval.

🚨🆕 #Anderlecht 🇩🇰 #TransferNews

Lille, Ajax, Burnley and Leeds United are interested in Anderlecht striker Kasper Dolberg. pic.twitter.com/irMNEa3WnR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 28, 2025

Maar er zijn nog veel meer gegadigden. Ook Lille, Ajax en Burnley zouden zich ondertussen hebben gemengd in de debatten om de Deense aanvaller te strikken. Dat weet transfergoeroe Ekrem Konur alvast te melden.

Vele miljoenen op komst?

Door de veelvuldige interesse wordt het voor paars-wit een moeilijker verhaal om hem in huis te houden, al is Dolberg zelf zeker geen liefhebber van een vertrek naar gelijk waar. Hij is gelukkig in Brussel en wil gerust blijven.

Toch kan het zijn dat paars-wit de miljoenen zal moeten cashen als er een afdoende bod komt. Momenteel heeft hij een marktwaarde van zo'n dertien miljoen euro op Transfermarkt, maar mogelijk kan er een nog hoger bod binnenlopen.