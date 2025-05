'Dirk Kuyt van Beerschot naar absolute topclub'

Beerschot is gedegradeerd naar de tweede klasse. In de Challenger Pro League zal dat volgend seizoen niet meer met Dirk Kuyt zijn. De Nederlandse coach gaf alles, maar dat was niet voldoende voor de redding. Nu lijkt hij op weg naar een absolute topploeg.

Aan Dirk Kuyt zal het zeker niet gelegen hebben. Hij heeft het hele seizoen lang keihard gevochten met Beerschot en meer uit de groep gehaald dan er misschien wel in zat. Van Beerschot naar Liverpool? Het was ook vechten tegen meer dan alleen de tegenstanders. Geen trainingsvelden, spelers die plots verkocht werden zonder zijn medeweten, een spelershome dat hij zelf moest opruimen na een vergadering met sponsors, ... Er gebeurde heel wat met de club. En dus is het alle hens aan dek naar volgend seizoen toe, maar dat zul dus niet meer met Dirk Kuyt zijn. Hij gaat niet langer door met de club en kan dus uitkijken naar nieuwe clubs. T2 van Arne Slot? En hij zou wel eens op weg kunnen zijn naar een absolute topclub. Liverpool zou namelijk aan zijn mouw trekken, zo klinkt het. Volgens Engelse bronnen zou hij er de T2 kunnen gaan worden onder Arne Slot. Een zekerheid is dat allemaal nog niet, maar de komende dagen en weken kan er mogelijk meer nieuws verwacht worden in de zaak.