"Merci Beerschot, merci!": STVV redt zich (zonder winnen) in Jupiler Pro League na vermakelijke partij in Kortrijk

KV Kortrijk en STVV hebben na een vermakelijke eerste helft en een mindere tweede helft de punten tegen elkaar gedeeld. De Kanaries zijn door het resultaat in Beerschot - Cercle Brugge wel gered, voor Kortrijk wacht de Challenger Pro League.

Voor KV Kortrijk stond er in de laatste wedstrijd van het seizoen niets meer op het spel, want ze waren al veroordeeld tot degradatie. STVV van zijn kant had wél nog iets om voor te spelen: bij een overwinning waren ze altijd zeker van redding, in alle andere gevallen was het uitkijken naar wat er zou gebeuren in Beerschot - Cercle Brugge.

De supporters van De Kerels kwamen met een mooie tifo voor de wedstrijd. Zij willen er ook volgend jaar staan in de Challenger Pro League en zo snel mogelijk opnieuw promoveren naar het hoogste niveau.

Verwoestende start

Wouter Vrancken had geen redenen om te morrelen aan zijn basiself en ook Bernd Storck deed dat niet. Enkel de geschorste Ferri moest noodgedwongen gewisseld worden door Ilaimaharitra.

Onder een stralend lentezonnetje gingen beide teams furieus van start. STVV kon van zijn eerste kans meteen een doelpunt maken. Bertaccini kon met zijn 21e van het seizoen zich opnieuw naar de voorlopige topschutterstitel trappen met een makkelijke inlegger.

Aan de overkant kwam Kortrijk meteen opzetten. In no time leverde dat een gelijkmaker op via Kadri - een heerlijke trap in de bovenhoek. En even later was er een rake kopbal van Mehssatou dat via de paal binnen ging: 2-1.

Beerschot redt de meubelen voor STVV

De Kanaries zo met de rug tegen de muur gezien de voorlopige voorsprong van Cercle Brugge op het Kiel. Boodschap begrepen ook, want Lapoussin kon nog voor de rust opnieuw gelijkmaken en zo de spanning in de match brengen.

Na de rust kwam er vanuit Beerschot steeds beter nieuws voor STVV, waardoor ze niet meer op zoek moesten naar een driepunter en ook steeds meer hun gelijkspel wilden vasthouden. De Kerels probeerden wél nog het seizoen te verlaten met een overwinning, maar het bleef bij een billijk gelijkspel. STVV is wel gered door de nederlaag van Cercle Brugge.