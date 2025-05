📷 Supporters KV Kortrijk komen met prachtige boodschap én felle kritiek tijdens laatste match in eerste klasse

Voor KV Kortrijk valt na zeventien seizoenen sowieso het doek in de Jupiler Pro League. De supporters wilden nog een laatste keer met een aantal statements komen. De ploeg werd daarbij gesteund, het bestuur niet.

Voor de wedstrijd waren er een paar mooie tifo's. "Kortrijk voor altijd! We'll stand up and come back stronger", stond er onder meer te lezen.

Gezangen en sfeer

De gezangen waren mogelijk nog luider dan anders. "Vis in de Leie" werd voor een laatste keer in zeventien seizoenen eerste klasse aangeheven en klonk zelfs zonder muzikale ondersteuning luid.

Er was ook pyrotechnisch materiaal en heel wat rood-witte rook om de spelers te danken na een moeilijk seizoen op het hoogste niveau. Daarna waren er echter ook heel wat kritische boodschappen te lezen.

Kritiek aan bestuur

"We hebben schijt aan het beleid", zongen de fans en toonden ze via een spandoek. "Bestuur buiten", was er ook onder meer te lezen. Ze willen duidelijk een andere aanpak naar volgend seizoen toe.

"Foulon en Eecloo buiten", aldus nog een derde spandoek. Daarmee werd verwezen naar Rik Foulon en Pieter Eecloo, de sportief directeur en de CEO Sports van KV Kortrijk. Zij kwamen in 2023 aan het roer bij Kortrijk, waarna twee moeilijke seizoenen volgden.